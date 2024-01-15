 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi

Apple, Vision Pro için Pencil adında yeni bir ürün geliştirdiğini duyurdu. Bu ürün, sanal gerçeklikte yazı yazmak, çizmek veya herhangi bir ögeyi seçmek için kullanılabilecek. Ayrıca Vision Pro dışında iPhone, iPad, Mac ve Watch cihazlarında da kullanılabilecek.

Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi
15.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 13:34
Abone Ol

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Sektöre yeni bir soluk getiren cihaz, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Son olarak yakın zamanda piyasaya sürülecek Apple Vision Pro için Pencil geliştirildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Apple Vision Pro için Pencil çıkabilir

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile Vision Pro'nun 19 Ocak'ta ön siparişlere açılacağı, 2 Şubat'ta ise Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacağını açıkladı. Bu duyuru ile sanal gerçeklik sektöründe büyük bekleyişi başlatan teknoloji devi, yakın zamanda heyecan verici bir ürünle daha dikkatleri üstüne çekecek gibi görünüyor.

Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi

Apple'ın kısa süre önce Pencil ile aynı amaca hizmet edecek bir ürün için patent aldığı ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre bu ürün, sanal gerçeklikte yazı yazmak, çizmek veya herhangi bir ögeyi seçmek için kullanılacak. Ayrıca yalnızca Vision Pro için değil, iPhone, iPad, Mac ve Watch cihazlarda da kullanılabilecek.

Apple herkese Vision Pro satmayabilir! İşte sebebi

Patentte belirtilen özelliklere göre bu yeni Pencil cihazı, hareket sensörlerine sahip olacak. Bu da Vision Pro üzerinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtilen bu cihaz, önümüzdeki aylarda çıkış yapabilir. Tabii bunun için bir garanti verilmediğini belirtmek gerekiyor. Zira Apple'ın halihazırda pek çok patenti bulunuyor ancak tüm bu patentler hayata geçirilmiş değil.

Apple Vision Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Apple Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Iphone, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement