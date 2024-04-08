Teknoloji

Apple Vision Pro geçtiğimiz aylarda büyük ses getirerek teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı. Ancak VR/AR gözlüğünün popülaritesi son haftalarda oldukça düşmüş gibi duruyor. Apple ise kullanıcıları yeniden canlandırmak için yeni bir seri başlatacağını duyurdu.

Apple Vision Pro için yeni sürükleyici videolar yolda

Vision Pro'nun lansmanıyla birlikte yayınlanan Prehistoric Planet Immersive serisi, önümüzdeki haftalardan itibaren daha fazla bölüme sahip olacak. Kullanıcılar, 19 Nisan'da yayınlanacak kısa filmler ile Vision Pro'da belgesel izlemenin keyfini çıkarabilecek.

Bu deneyim için hazırlanan bir fragman, Apple Vision Pro'daki TV uygulamasında sunuluyor. Apple'ın Immersive Video (Sürükleyici Video) olarak adlandırdığı bu seri, 8K çözünürlük kullanılarak 180 derece 3D olarak çekiliyor.

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Vision Pro'ya özel hazırlanan yapımlar, izleyicinin tarih öncesi dünyadaymış gibi hissetmesini hedefliyor. VR/AR gözlüğüyle birlikte Şubat ayında yayınlanan ilk Prehistoric Planet Immersive filmi, okyanus kıyısında geçiyordu. T-Rex'lerle birlikte hareket eden pterozorları gösteriyordu.

Vision Pro'yu ilk taktığınızda, adeta telepatik bir deneyim yaşıyorsunuz. Gözlerinizle kontrol ettiğiniz cihaz, son derece hızlı ve duyarlı. Ekran, gerçek dünyayla mükemmel bir şekilde entegre oluyor ve sanki hologram izliyormuşsunuz gibi bir his veriyor.

Vision Pro, Apple'ın en güçlü işlemcilerinden biriyle donatıldı. Bu sayede, cihaz son derece akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Pil ömrü ise 8 saate kadar çıkabiliyor. Cihazın en büyük dezavantajı ise 3.500 dolarlık fiyat etiketi.

Vision Pro, yüksek çözünürlüklü ekranları ve göz takibi sayesinde kullanıcılara sürükleyici içerikler deneyimleme fırsatı tanıyor. 19 Nisan'da yayınlanacak videoyla birlikte yeni sürükleyici videolar da kullanıcılarla buluşmuş olacak.