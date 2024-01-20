Apple Vision Pro: İlk Karma Gerçeklik Gözlüğü Nasıl Üretiliyor?

Apple'ın geçtiğimiz sene gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, kısa süre önce ön siparişlere açıldı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak cihaz, teknoloji dünyasında tüm gözleri kendine döndürttü. Peki Apple Vision Pro nasıl üretiliyor?

Apple Vision Pro nasıl üretiliyor?

Apple Vision Pro'nun başlangıç fiyatı 3 bin 499 dolar olarak belirlendi. Diğer 512 GB ve 1 TB depolamalı seçeneklerinin fiyatı ise sırasıyla 3 bin 699 dolar ve 3 bin 899 dolar olarak açıklandı. Bunun akabinde şirket, cihazın nasıl üretildiğini gösteren videoyu da yayımladı. Bu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bugün itibariyle ön siparişlere açılan Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek. Bu noktada bu tarihin biraz daha ileri alınacağına dair bir beklenti olduğunu belirtmekte fayda var.

Apple Vision Pro için beklentileri düşüren açıklama!

Apple Vision Pro teknik özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Apple Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android/ Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

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