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Apple Watch ithalat yasağı geçici olarak durduruldu - Son Dakika
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Apple Watch ithalat yasağı geçici olarak durduruldu

Apple, Masimo ile yaşadığı patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin ABD'deki mağazalardan kaldırılmasının ardından, Washington D.C.'deki federal temyiz mahkemesi tarafından verilen kararla Apple Watch ithalat yasağı geçici olarak durduruldu. Ancak kararın geçici olduğu ve Apple'ın temyiz sürecinde yasağın daha uzun süreli duraklatılması için ITC'ye başvurduğu belirtildi.

Apple Watch ithalat yasağı geçici olarak durduruldu
28.12.2023 - 02:28,
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Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir uğraş veriyor. İncelemeler sona erdi ve şirket, Apple Watch yasağı ile karşı karşıya geldi. Bu yüzden Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, ABD'deki Apple mağazasından kaldırıldı. Apple için işler iyiye gitmezken bugün onlar için biraz da olsa sevindirici bir haber geldi.

Apple Watch ithalat yasağı geçici olarak durduruldu

Washington D.C.'deki federal temyiz mahkemesi, bugün Apple'ın Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini ithal etmeye devam etmesine izin verdi. Mahkemenin kararı, Apple'ın Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) patent anlaşmazlığının merkezinde yer alan Apple Watch'un her iki modelinin ithalatını yasaklayan kararına itiraz etmesinden bir gün sonra geldi.

Mahkemenin kararının geçici olduğunu belirtelim. Reuters'in bildirdiğine göre ITC'ye, Apple'ın temyiz sürecinde yasağın daha uzun süreli duraklatılmasına yönelik talebine yanıt vermesi için 10 Ocak'a kadar süre verildi. Bu, Apple'ın web sitesinde ve ABD'deki Apple Store'larda saatlerin satışlarına devam edebilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak şu an Apple Online Mağaza'da saatler hala alınamıyor.

Apple'ın akıllı saat tarafı yılda yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde ediyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın Kaliforniya merkezli bir şirket olan Masimo'ya ait iki patenti ihlal ettiğini belirledi. Her iki patent de, Apple'ın 2020'den bu yana Watch'un çoğu modeline dahil ettiği kan-oksijen sensörü ile ilgiliydi. ITC, Apple'ın karara karşı yaptığı itirazı reddetti ve davayı Başkanlık İncelemesi için Beyaz Saray'a gönderdi.

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Nitekim başkan Biden, ITC'nin kararını veto etmedi. Bu da yasağın resmi olarak geçen hafta yürürlüğe girdiği anlamına geliyordu. Salı günü yaptığı itirazda Apple, yasağın devam etmesi halinde şirketin "telafi edilemez zarara uğrayacağını" iddia etti.

Hem ITC hem de Masimo, şirketin başlangıçta yayınlamaya çalıştığı bir yazılım düzeltmesinin patent anlaşmazlığını çözmek için yetersiz olacağı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra şirket şu anda akıllı saatindeki kan oksijen sensörlerini yeniden tasarlamanın yollarını arıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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