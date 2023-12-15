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Apple Watch Series 8: Yeni Özellikler ve İyileştirmeler - Son Dakika
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Apple Watch Series 8: Yeni Özellikler ve İyileştirmeler

Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 ailesiyle birlikte sunulan Apple Watch Series 8, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle karşımıza çıktı. Sağlık takibi, kadın sağlığına odaklı özellikler, geniş renk ve boyut seçenekleri gibi özelliklerle tercih sebebi olan Apple Watch 8, sıcaklık sensörü, yumurtlama döngüsü takibi, araba kazası algılama gibi yeniliklerle kullanıcılarına daha fazla fayda sağlıyor.

Apple Watch Series 8: Yeni Özellikler ve İyileştirmeler
15.12.2023 - 21:13,
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Geçen yıl Apple tarafından tanıtılanlardan biri olan iPhone 14 ailesiyle birlikte sunulan Apple Watch Series 8, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle karşımıza çıkmıştı. Bu yeni model, önceki versiyonlardan farklı olarak bir dizi gelişmiş özelliği beraberinde getirdi.

Neden Apple Watch 8 aldı?

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SDN ofisinden Asena, sağlık takibi, kadın sağlığına odaklı özellikler, geniş renk ve boyut seçenekleri gibi özellikler tercih sebebi olarak Apple Watch 8 aldı. Sebebini ise SDN editörü Samet Jankovic'e anlattı.

Öncelikle, sıcaklık sensörüyle kullanıcının vücut ısısını sürekli olarak takip edebilme ve eğer normalden yüksekse uyarı verebilme özelliği önemli bir yenilik olarak sunuldu. Ayrıca, kadınların yumurtlama döngüsünü takip edebilmek için daha detaylı bilgi sunma kapasitesi getirildi.

Apple Watch Series 8, kasa boyutları açısından da çeşitlilik sunuyor. Önceki modellerde olduğu gibi 41mm ve 45mm seçenekleri bulunuyor. Pil ömrü konusunda da iyileştirmeler yapıldı. Seri, 18 saatlik bir günlük kullanım süresini sunarken, Düşük Güç Modu ile 36 saate kadar pil ömrü elde edebiliyor. Bu mod aynı zamanda eski modeller için de gelecek olan watchOS 9 güncellemesiyle sunulacak.

Ayrıca, araba kazalarını algılayabilme yeteneği eklenmiş. İki yeni hareket sensörü sayesinde çarpışmaları belirleyerek kullanıcıyı uyarabilecek bir özelliğe sahip. Model, alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı malzeme ve renk seçeneği sunuyor. Alüminyum modellerde gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve kırmızı renkler bulunurken, paslanmaz çelik modellerde gümüş, altın ve grafit renk seçenekleri mevcut.

Kaynak: Shiftdelete
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