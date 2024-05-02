Apple Watch Ultra 3, Heyecan Yaratmayabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Watch Ultra 3, Heyecan Yaratmayabilir

Apple Watch Ultra 3, Heyecan Yaratmayabilir

Apple, Eylül 2023'te yeni Watch Ultra 2 modelini piyasaya sürerek akıllı saat pazarında rekabete ivme kattı. Son gelen bilgilere göre şirket, bu yıl ise Watch Ultra 3'ü çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Watch Ultra 3, pek de heyecan yaratmayabilir. Yeni akıllı saatin eylül ayında duyurulması ve akabinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

02.05.2024 09:10
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Apple, Eylül 2023'te yeni Watch Ultra 2 modelini piyasaya sürerek akıllı saat pazarında rekabete ivme kattı. Son gelen bilgilere göre şirket, bu yıl ise Watch Ultra 3'ü çıkarmaya hazırlanıyor. Akıllı saat dünyasının merakla beklediği model ile ilgili bekleyenlerini üzen bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Apple Watch Ultra 3, pek de heyecan yaratmayabilir. İşte ayrıntılar…

Apple Watch Ultra 3, pek de heyecan yaratmayabilir

Aslında Apple'ın bu yıl yeni bir Watch Ultra çıkarmayacağı söyleniyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo'nun son paylaşımları bu beklentiyi değiştirdi. Şimdi ise teknoloji devinin Watch Ultra 3 modelini tanıtacağı iddia ediliyor. Fakat bu noktada bekleyenlerini üzecek bir söylenti de var.

Ming-Chi Kuo, Watch Ultra 3'nın Watch Ultra 2'ye kıyasla neredeyse hiçbir yükseltmeye sahip olmayacağını öne sürüyor. Bu da yeni akıllı saati satın almak için bekleyen kişiler için önemli bir söylenti. Tabii bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.

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Apple Watch Ultra 3 modeli ile ilgili pek fazla bilgi mevcut değil. Yeni akıllı saatin eylül ayında duyurulması ve akabinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Düzenlenecek etkinlikte yeni akıllı saat bir yana iPhone 16 serisi de tanıtılacak. Bu bağlamda geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni akıllı saatten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple Watch Ultra 3, Heyecan Yaratmayabilir - Son Dakika

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