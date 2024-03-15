Apple'a dair haberleriyle tanınan Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın son dakika haberine göre Apple, yapay zeka alanında büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, Kanada menşeli bir yapay zeka şirketi olan DarwinAI'ı satın aldı.
Apple'ın satın aldığı yapay zeka şirketi DarwinAI ne yapıyor?
DarwinAI'ın teknolojik altyapısı, Apple'a yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme yeteneği sağlayacak. Şirketin ürünleri, imalat süreçlerinde bileşenlerin görsel olarak incelenmesinden, yapay zeka sistemlerinin boyutlarının küçültülmesine kadar çeşitli endüstrilere hizmet veriyor.
Bu teknolojik yenilikler, Apple'ın cihazlarda çalışan yapay zeka odaklı yaklaşımına büyük katkı sağlayacak. Satın alımla birlikte Waterloo Üniversitesi'nde yapay zeka araştırmacısı olan Alexander Wong da Apple'a katılarak yapay zeka grubunda bir direktör olarak göreve başladı.
DarwinAI, 2022 itibarıyla 15 milyon doların üzerinde yatırım almıştı ve şirketin, Lockheed Martin Corp. ve Intel Corp. gibi büyük kuruluşlarla işbirlikleri bulunuyor.
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Apple'ın bu satın alımı, şirketin yapay zeka alanındaki iddialı hedeflerini gösteriyor. Şirket CEO'su Tim Cook, 2024 yılında yapay zeka konusunda büyük bir adım atacaklarını ve bu yeni teknolojilerin yakında düzenlenecek olan geliştirici konferanslarında duyurulacağını söylemişti. Apple, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte, cihazlarında ve yazılımlarında kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.
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