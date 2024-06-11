Apple, yapay zeka stratejisini açıkladı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Apple, yapay zeka stratejisini açıkladı

Apple, Pazartesi günü düzenlenen geliştiriciler konferansında yapay zeka stratejisini duyurdu. Şirket, Siri'ye yapay zeka teknolojisini entegre etmeyi ve OpenAI'ın ChatGPT'sini cihazlarına dahil etmeyi planlıyor. Apple Intelligence adı verilen bir birim tarafından geliştirilen kişiselleştirilmiş yapay zeka teknolojisi, kullanıcıları memnun etse de rakiplerinin seviyesine çıkamadığı eleştirilerine maruz kaldı. Elon Musk ise Apple'ın güvenlik açığı oluşturacağını düşünerek OpenAI'ı sistemine dahil etmeyeceğini belirtti. Apple'ın yapay zeka adımının satışları artırması beklenmiyor.

11.06.2024 05:25
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Apple, uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini Pazartesi günü düzenlenen geliştiriciler konferansında açıkladı. Buna göre şirket geliştirdiği yapay zeka teknolojisini Siri’ye getirmeyi ve OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi cihazlarına entegre etmeyi planlıyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’un da dahil olduğu iki saat süren sunumda Siri’nin nasıl mesajlar, e-postalar, takvim ve diğer uygulamalar ile iletişimde olacağı gösterildi. Siri, e-posta yazabilecek ve duruma göre yazının tonunu değiştirebilecek.

Kişiselleştirilmiş yapay zeka teknolojisini geliştiren bu birime Apple Intelligence adı veriliyor.

Ancak yatırımcıların, Microsoft’un lideri olduğu yapay zeka teknolojisinde Apple’ın daha sağlam adımlar atmasına yönelik beklentisi, Apple hisselerinin yüzde 2 düşmesine yol açtı.

Teknoloji alanında bir araştırma şirketi olan Forrester’dan analist Dipanjan

Chatterjee, Reuters’a yaptığı açıklamada, Apple Intelligence’ın kullanıcılarını küçük ama anlamlı bir şekilde memnun ettiğini, ancak rakiplerinin seviyesine çıkamadığını söyledi.

Apple hisseleri diğer büyük teknoloji şirketlerine benzer şekilde bu yıl yüzde 13 yükseldi.

Musk: Güvenlik ihlali

Apple, rakipleri Microsoft ve Google’ın aksine gizliliği ve kullanıcı güvenliğini merkezine koyacağını öne sürdü.

Ancak X platformunun sahibi olan, Tesla’nın CEO’su Elon Musk böyle düşünmüyor.

Elon Musk, X’ten yaptığı açıklamada, OpenAI’ı sistemine dahil etmesi takdirinde şirketlerine Apple cihazlarının girmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Bunun kabul edilemez bir güvenlik açığı olacağını öne süren Musk, “Apple’ın kendi yapay zekasını üretemeyecek kadar akıllı olmaması çok saçma, sanki OpenAI güvenlik ve gizliliği sağlayabilecek” dedi.

Apple’ın iş modeli halen iPhone satışlarına yaslanıyor. Ancak bu yapay zeka adımının yakın zamanda satışları artırması beklenmiyor.

Konferansta tanıtılan yenilikler cihazlara yazılım güncellemesi ile gelecek; iPhone 15 Pro ile başlayan son modellerinde olacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Apple, yapay zeka stratejisini açıkladı - Son Dakika

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