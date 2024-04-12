Apple, Yeni iPhone SE 4 Modelinin Özelliklerini Sızdırdı

Teknoloji

Apple, önümüzdeki sene yeni uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için önümüzde halen birkaç ay olmasına rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak iPhone SE 4 teknik özellikleri sızdı.

Beklenen iPhone SE 4 özellikleri

Kısa süre önce sızan bilgilere göre iPhone SE 4 modeli, 6.1 inç boyutunda LTPS OLED ekrana yer verecek. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. LPDDR5 tipinde 6 GB RAM'e sahip olacak cihaz, Apple A16 Bionic işlemcisinden güç alacak.

Ultra geniş bant tarafında Apple U1 yongasından destek alacak cihaz, Qualcomm Snapdragon X70 modeme yer verecek. Ayrıca Wi-Fi 6 bağlantıyı destekleyecek. Öte yandan akıllı telefonda bulunacak kameranın çözünürlüğü bilinmiyor ancak 1080p video kaydı alınabileceği söyleniyor.

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iPhone SE 4'ün ön tarafının iPhone 13, arka tarafının ise iPhone XR modeline benzeyeceği iddia ediliyor. Face ID teknolojisine de yer vereceği söylenen akıllı telefonun 2024'ün mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İddia edilen iPhone SE 4 özellikleri şu şekilde sıralandı;