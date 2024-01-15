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Aralık Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu - Son Dakika
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Aralık Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

Apple, eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni ürünleriyle global pazarda hızlı bir çıkış yapmıştır. AnTuTu'nun yayınladığı rapora göre, aralık ayının en hızlı Apple cihazı 12.9 inç iPad Pro 6 olmuştur. İşte tam liste...

Aralık Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu
15.01.2024 - 16:38,
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Apple, eylül ayının başında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Bu noktada üreticinin ürün yelpazesi genişledi ve hatta AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay yayınlanan raporlarda da önemli değişiklikler yaşandı. Peki an itibariyle üreticinin global pazarlardaki en hızlı cihazları hangileri? İşte globalde en hızlı Apple cihazlar listesi!

Aralık ayının en hızlı Apple cihazlar listesi (Global)

Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak iPhone 15 serisinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Hatta standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Aralık Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

AnTuTu'ya göre aralık ayının en hızlı Apple cihazı 2 milyon 142 bin 3 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Son dönemde zirveye adeta demir atan tableti 2 milyon 2 bin 57 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti. Listenin üçüncü sırasında da geçen aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 814 bin 181 puan alan cihazın ardından 1 milyon 758 bin 806 puanla 11 inç iPad Pro 3 geliyor.

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iPhone 15 Pro'ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro'dan güç aldığını belirtelim. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

Aralık ayının en hızlı Apple cihazları tam listesi:

iPad Pro 6 (12.9 inç) – 2 milyon 232 bin 338

iPad Pro 3 (11 inç) – 2 milyon 58 bin 240

iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 848 bin 493

iPad Pro 3 (11 inç) – 1 milyon 822 bin 990

iPad Air 5 – 1 milyon 750 bin 336

iPhone 15 Pro – 1 milyon 558 bin 415

iPhone 15 Pro Max – 1 milyon 546 bin 274

iPhone 14 Pro – 1 milyon 468 bin 987

iPhone 14 Pro Max – 1 milyon 467 bin 539

iPhone 15 Plus – 1 milyon 407 bin 757

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın

Kaynak: Shiftdelete
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