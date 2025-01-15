ASELSAN'dan 50 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN'dan 50 Milyon Dolar Yatırım

ASELSAN, Radar Entegrasyon Merkezi ile radar üretim kapasitesini artırdı ve yurt dışı siparişlerde ivme kazandı.

15.01.2025 11:18
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ASELSAN'ın 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezi'nde üretime başlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN'ın, tasarım, test ve seri üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

ASELSAN'ın son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe katettiği belirtilen açıklamada, şirketin dünyanın önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline geldiği vurguladı.

Bu doğrultuda da özellikle yurt dışı siparişlerde ciddi ivme yakalandığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla 50 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezi'ni bu yıl başında devreye almış, önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağlamıştır. Ayrıca, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlanmıştır. Toplam 73 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Aselsan, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN'dan 50 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

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