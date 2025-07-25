ASELSAN'dan Yeni Radar Projeleri - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN'dan Yeni Radar Projeleri

ASELSAN\'dan Yeni Radar Projeleri
25.07.2025 17:01
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ASELSAN, SSB ile IDEF 2025'te radar projeleri için protokol imzaladı, caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 'ALP 200-A Havadan Erken İhbar Radarı' ve 'ALP 400-G V/UHF Radar Sistemi' projesi için IDEF 2025'te protokol imzaladı. Protokol kapsamında, ASELSAN'ın geliştirdiği ALP 400-G Sistemi'nin havada büyük bir caydırıcılık unsuru olması planlanıyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre; 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol arasında imzalanan protokoller kapsamında, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarının en önemli bileşeni radar, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek. ASELSAN'ın geliştirdiği ALP radar ailesi, ÇELİKKUBBE mimarisinin en önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Söz konusu sistemler, orta ve uzun menzilde tehdit setine karşı yüksek etkinlik sunuyor. Yatay ve düşey eksende elektronik tarama yapan sistemler, Gök Vatan'ın güvenliğinde kritik önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), HİK uçaklarının harekat ve görevlerde kullanılması sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

'HAVADA BÜYÜK BİR CAYDIRICILIK UNSURU'

Harekat sahasındaki uçak ve gemilere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan HİK'ler, operasyonların yanı sıra denizlerde milli menfaatlerin korunması için Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz'in uluslararası hava sahasında önemli görevleri de yerine getiriyor. HİK radarı, uçan bir radar sistemi olması nedeniyle yer bazlı radarlardan çok daha uzak mesafeleri ve yer radarlarının göremediği alanları tarayabiliyor. Protokollerin imzalanmasıyla HİK uçaklarının en önemli bileşeni olan radar da ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek. ÇELİKKUBBE'nin en dikkat çeken bileşeni olan 'ALP 400-G V/UHF' Radar Sistemi Projesi'ne dair protokol de İDEF 2025'te imzalandı. SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un imzaladığı protokol kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği ALP 400-G Sistemi, havada büyük bir caydırıcılık unsuru olacak. Olası hava tehditlerinin erken tespitini sağlayan ALP, çoklu hedef takibi ve sınıflandırma kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Savunma, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN'dan Yeni Radar Projeleri - Son Dakika

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