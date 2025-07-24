ASELSAN\'ın Yeni Nesil Anti-İHA Sistemi EJDERHA IDEF 2025\'te Sergilendi

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş organizasyonuyla düzenlenen IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 'sistemler sistemi' anlayışıyla geliştirilen Çelik Kubbe, ASELSAN'ın sunduğu yeni sistemlerle daha da güçlendirildi. ASELSAN, alçak, orta ve yüksek irtifa hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan Çelik Kubbe'ye entegre edilen ürünlerini ilk kez IDEF 2025'te tanıttı. Bu ürünler arasında yer alan EJDERHA, sadece dronları değil, mini ve mikro İHA'ları da mikrodalga teknolojisiyle etkisiz hale getirebiliyor. Özgün tasarımı ve yüksek mobilite kabiliyeti sayesinde sahada hızlı konuşlanabiliyor. Çelik Kubbe sistemine EJDERHA'nın yanı sıra GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi de eklendi.