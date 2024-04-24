Assassin\'s Creed Hexe: Elsa İsimli Ana Karakter ve Heyecan Verici Detaylar Ortaya Çıktı

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Insider Gaming'den doğru çıkan sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson'un haberine göre Assassin's Creed Hexe ile ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Oyun hakkında şu ana kadar az bilgiye sahip olsak da serinin Başkan Yardımcısı ve Yürütücü Yapımcısı Marc-Alexis Cöté'nin yaptığı açıklamalar ve sızıntılar, oyunun farklı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Assassin's Creed Hexe'deki ana karakterimizin adı Elsa olacak

Assassin's Creed Hexe'nin, geçmiş oyunlardan farklı bir yaklaşım benimseyeceği belirtiliyor. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilecek olan oyunun, büyücülük temasına ağırlık vereceği ve söylentilere göre 16. yüzyıl Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'sında geçeceği tahmin ediliyor.

Oyunun henüz erken gelişim aşamasında olduğu biliniyor ve 2026'da Infinity platformunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hexe'nin önceki oyunlara kıyasla daha lineer bir deneyim sunacağı, ancak bazı açık dünya keşif unsurlarına sahip olacağı belirtiliyor. Insider Gaming'in bildirdiğine göre, Hexe'nin tek bir kadın kahramanı olacak ve adı şu anda Elsa olarak geçiyor. Elsa'nın bazı doğaüstü yeteneklere sahip olduğu bildiriliyor ancak bu yeteneklerin tam olarak neler olduğu belirsizliğini koruyor.

Henderson'un sızıntılarına göre, oyunda bir Korku Sistemi olması planlanıyor. Bu sistem, Assassin's Creed Syndicate'in 'Jack The Ripper' DLC'sinden esinlenmiş olacak. Sistemin tam olarak nasıl işleyeceği bilinmese de 16. yüzyıl Cadı Mahkemeleri döneminde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, oyuna korku unsurları eklemenin uygun olacağı düşünülüyor.

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Bu erken detaylara göre Marc-Alexis Cöté'nin oyunu "farklı bir tür oyun" olarak nitelendirmesi şaşırtıcı değil. Oyunun, oyunculara alıştıkları uzun süreli RPG deneyimlerinden farklı bir atmosfer sunacağına dair beklentiler artıyor.

Assassin's Creed Hexe, şimdiye kadar gelen bilgilere göre, serinin alışılmış kalıplarından farklı bir yola sapacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.