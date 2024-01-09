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Astrobotic'in Ay'a gönderdiği uzay aracı Peregrine, yakıt sızıntısı nedeniyle yumuşak iniş yapamayacak - Son Dakika
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Astrobotic'in Ay'a gönderdiği uzay aracı Peregrine, yakıt sızıntısı nedeniyle yumuşak iniş yapamayacak

ABD'li şirket Astrobotic, Ay'a gönderilen Peregrine isimli uzay aracının yakıt sızıntısı nedeniyle Ay'a yumuşak bir iniş yapma 'şansının olmadığını' açıkladı. Pittsburgh merkezli şirket, iniş aracının yakıtının yaklaşık 40 saat içinde tükenmesinin beklendiğini belirtti. Peregrine, 50 yıl sonra ABD'den Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olma özelliği taşıyor. Şirket, aracın operasyonel ömrünü uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Astrobotic\'in Ay\'a gönderdiği uzay aracı Peregrine, yakıt sızıntısı nedeniyle yumuşak iniş yapamayacak
09.01.2024 - 22:51,
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ABD’li şirket Astrobotic, Ay’a gönderilen Peregrine isimli uzay aracının yakıt sızıntısı nedeniyle Ay'a yumuşak bir iniş yapma "şansının olmadığını" açıkladı.

Uzay misyonunu yürüten Pittsburgh merkezli şirket, Salı günü yaptığı açıklamada iniş aracının yakıtının yaklaşık 40 saat içinde tükenmesinin beklendiğini söyledi.

Peregrine, 50 yıl sonra ABD'den Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olma özelliği taşıyor.

Peregrine, Pazartesi günü fırlatma roketinden ayrılmasının ardından sorunla karşılaştı.

Astrobotic tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada araç için “Yakıt sızıntısı göz önüne alındığında, ne yazık ki Ay'a yumuşak iniş yapma şansı yok" ifadeleri kullanıldı.

Çalışma ekibinin tahminlerini güncellediğini belirten şirket, “Şu anda yaklaşık 40 saat içinde yakıtın tükenmesini bekliyoruz. Ekip Peregrine'in operasyonel ömrünü uzatmanın yollarını bulmak için çalışmaya devam ediyor” dedi.

1,2 ton ağırlığındaki araç, Şubat ayı sonlarında iniş yapmak amacıyla Pazartesi günü Florida'dan fırlatıldı.

Ancak yolculuğunun ilk birkaç saatinde mühendisler Ay'a inecek aracın bataryasını şarj etmek için güneş panellerini Güneş yönünde tutmakta zorlandığını fark etti.

Kısa süre içerisinde bunun nedeninin Peregrine’i ekseninden çıkaran itme sistemi içindeki büyük bir sızıntı olduğu anlaşıldı.

Peregrine'in itiş sistemi, uçuş sırasında doğru yönü korumak için daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Bu da azalan yakıt kaynağının daha da fazlasını tüketmesine neden oldu.

Şirket, uzay aracının yuvarlanması öncesinde iki günden az yakıtının kaldığını hesapladı.

Yakıtın bitmesi durumunda ise güneş panelleri artık güneş ışığı depolayamayacak ve Peregrine hızla güç kaybedecek.

NASA önümüzdeki on yılın sonunda Ay'a astronot göndermeden önce Ay yüzeyindeki ortamı incelemek üzere beş araç göndermeyi planlıyordu.

Astrobotic, NASA ile yapılan yeni özel-kamu ortaklığı kapsamında bu yıl Ay'a bir iniş aracı gönderecek üç ABD şirketinden ilki.

Intuitive Machines ve Firefly ile birlikte Astrobotic, 2024’te Ay yüzeyine altı görev planlamıştı.

NASA, özel sektörle yapılan bu işbirliğinin, daha fazla yenilik getireceği ve zaman içerisinde de maliyetleri düşüreceği inancında. Uzay ajansı, bu misyonların bazılarının işe yaramaması durumunda da hazırlıklı olduklarını söylüyor.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Teknoloji Astrobotic'in Ay'a gönderdiği uzay aracı Peregrine, yakıt sızıntısı nedeniyle yumuşak iniş yapamayacak - Son Dakika

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