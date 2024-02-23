ASUS ROG Phone 8 Pro: Mobil Oyun Deneyimini Zirveye Taşıyan Bir Canavar

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ASUS ROG Phone 8 Pro, mobil oyun deneyimini zirveye taşımak için tasarlanmış bir canavar. Güçlü donanımı, etkileyici ekranı ve özelleştirilebilir oyun kontrolleri ile oyun tutkunlarının hayallerini süsleyen bir cihaz. ASUS ROG Phone 8 Pro PUBG testi ile sizlerleyiz.

ASUS ROG Phone 8 Pro PUBG testi!

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ROG Phone 8 Pro, keskin hatları ve agresif tasarımıyla oyunculara hitap eden bir görünüme sahip. Arka paneldeki RGB logosu ve havalandırma delikleri, telefonun oyun odaklı kimliğini vurguluyor. 6.78 inç AMOLED ekran ise 165 Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor. HDR desteği ve 1200 nit tepe parlaklığı da görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Telefonun kalbinde en son çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 24 GB'a kadar RAM yer alıyor. Bu güçlü donanım, en zorlu oyunları bile yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. 75Wh batarya ise uzun süreli oyun seansları için yeterli gücü sağlıyor. 65W hızlı şarj desteği sayesinde telefonu da oldukça hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

ROG Phone 8 Pro, oyunculara özel birçok özellik sunuyor. AirTrigger 6 ultrasonik sensörler, ekrandaki herhangi bir yere basarak tetik işlevi görmenizi sağlıyor. GameCool 6 soğutma sistemi ise telefonun ısınmasını önleyerek uzun süreli yüksek performans sunuyor. Armoury Crate yazılımı ile oyun ayarlarını özelleştirebilir, makro tuşları oluşturabilir ve performans modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Telefonun arka panelinde 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Ön panelde ise 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Kameralar, günlük fotoğraflar ve videolar için yeterli kaliteyi sunuyor.