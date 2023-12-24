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ASUS ROG Phone 8 TKDN veri tabanında ortaya çıktı - Son Dakika
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ASUS ROG Phone 8 TKDN veri tabanında ortaya çıktı

ASUS ROG Phone 8, TKDN veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun 5G'yi destekleyeceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında yapılacağına dair iddiaları doğruluyor.

ASUS ROG Phone 8 TKDN veri tabanında ortaya çıktı
24.12.2023 - 10:27,
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ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8'i piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi belli olan ve performans testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun son olarak kritik bir eşiği daha aştı. İşte ASUS ROG Phone 8 ile ilgili yeni detaylar!

ASUS ROG Phone 8 TKDN veri tabanında ortaya çıktı

ASUS ROG Phone 8, TKDN veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun 5G'yi destekleyeceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında yapılacağına dair iddiaları doğruluyor. Bilmeyenler için serinin 16 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen WindowsReport, yaklaşan ASUS ROG Phone 8 serisinin teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mevcut olacak.

ASUS ROG Phone 8 serisi selefiyle karşılaştırıldığında daha keskin ve köşeli bir çerçevelere sahip olacak. Bununla birlikte arka panelinde gri ve siyah olmak üzere daha açık ve daha koyu şeklinde birbirinden ayrılan çift tonlu bir renk tasarımı yer alıyor.

Akıllı telefonlar sağ alt köşesinden kesintili kare bir kamera modülüne sahip. Burada henüz çözünürlükleri belli olmayan bir büyük ve iki küçük yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Hatta oyun odaklı olduğuna işaret eden ROG'un RGB logosu gibi detaylar da cihazlarda kullanılıyor.

ROG Phone 8 serisinde 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekran kullanılacak. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altında yer alacak. Hatta iki modelin de Gorilla Glass Victus 2 korumasına ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Performans testlerinde karşımıza çıkan bir diğer detay ürünlerdeki RAM miktarı. Standart ROG Phone 8, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim. Akıllı telefonların tanıtım tarihiyse 1 Ocak olarak belirlendi.

Kaynak: Shiftdelete
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