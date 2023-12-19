Atatürk 1881-1919 Türkiye\'de Gişe Rekorları Kırdı

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini anlatan "Atatürk 1881-1919" filmi, Türkiye'de büyük ilgi görerek gişe rekorları kırdı. İlk olarak Disney+'ta yayınlanması planlanan film, aşamlı olarak beyaz perdeye geldi. 29 Ekim'de gösterime giren Atatürk 1881-1919'ün en çok izlenen 100 yapımdan biri olduğu belirtildi.

Atatürk 1881-1919 en çok izlenen 100 film arasında

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Atatürk filmi, sinemaseverler tarafından oldukça beğenildi. BOX Office Türkiye'nin raporlarına göre toplam 1 milyon 591 bin 924 seyirci sayısına ulaştı. Bu da Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasına girmeyi başardığı anlamına geliyor.

Filmin açılışını 269 bin 113 kişi ile yapmasının ardından, ikinci haftasında 1 milyon, beşinci haftasında ise 1,5 milyon izleyici sayısına ulaştığı ifade edildi. Bu rakamlar ile 2023 yılında Türkiye sinemasında en çok izlenen üçüncü filmi oldu.

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Seyirciler tarafından beğenilen fim, Atatürk'ün hayat hikayesine odaklanarak dönemin atmosferini yansıtmaya çalıştı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğinde çekilen Atatürk 1881-1919; Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç gibi önemli oyunculara yer veriyordu.

Öte yandan ikinci Atatürk filminden ilk fragmanın geldiğini de hatırlatalım. Paylaşılan fragmana baktığımızda Çanakkale Savaşı sırasında yaşananların anlatılacağını görüyoruz. İkinci Atatürk filmi, 5 Ocak 2024'te sinemalarda gösterilecek.

Kurtarılacak bir memleket var! ???? "Bir Mehmet Ada Öztekin filmi" #ATATÜRK 2. filmiyle 5 Ocak'ta sinemalarda! ??#AtatürkFilmi #AtatürkTheMovie @M_AdaOztekin @LanistarM pic.twitter.com/Zo9RWhPZBk — Aras Bulut İYNEMLİ (@Aras_B_iynemli) December 15, 2023

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci filmden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.