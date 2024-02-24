Avast Antivirüs Programı Kullanıcı Verilerini Satmış!

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Son dönemde, kullanıcı verileriyle alakalı pek çok skandal duymaya alıştık. Ancak bu kez, skandal hiç beklenmeyecek bir yerden geldi. Uzun yıllardır insanların güvenini kazanan Avast antivirüs programı, eşine az rastlanacak bir ihlale imza attı.

Amerika Federal Ticaret Komisyonu tarafından kullanıcı verisi sattığı tespit edilen Avast, tam 16.5 milyon dolarlık ağır bir tazminata mahkum oldu. Bu durum karşısında şok olan birçok kullanıcı, güvenliklerini koruyacağını iddia eden bir antivirüs uygulamasının böyle işlere girişmesine adeta isyan etti.

Avast, resmen kullanıcı verisi satmış!

Milyonlarca kullanıcının en önemli kişisel verilerini, onların hiçbir izni olmadan saklayan ve satan Avast, güvenlik adı altında müşterilerini kandırmakla da suçlanıyor. Şirketin alt kuruluşlarından biri olan Jumpshot'ın, 2014 yılından beri toplanan tam 8.000 terabaytlık dev bir veriyi çeşitli reklam şirketlerine sattığı ortaya çıktı.

Bu verilerin içinde en mahrem kişisel bilgilerin bulunduğu söyleniyor. Eğer bu iddialar doğruysa, firmanın başı daha çok ağrıyabilir. Amerika Federal Ticaret Komisyonu, son olarak Avast'ın 2020 yılına kadar aktif bir şekilde veri satışı yaptığını da ortaya çıkardı.

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Bu verilerin 100'den fazla şirkete büyük ücretler karşılığında satıldığı biliniyor. Antivirüs firması olarak kullanıcılarını üçüncü kişilerden koruyacağını taahhüt eden firma, bunun tam tersini yapmış oldu. Bu olayın ardından, kullanıcıların şirkete nasıl yeniden güvenebileceği ise merak konusu oldu.

Mozilla, 2019 yılında Avast'ın aktivitelerinden şüphelenerek uygulamayı Firefox arama motorundan kaldırmıştı. Şirket yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahkeme kararına katılmadıklarını ancak kullanıcıların güvenliği için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini öne sürdü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avast bundan sonra ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.