Ortaya çıkan son bilgilere göre Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. Bu kararını yeni yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlama Düzenlemesi'ne dayandıran AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti.
Rapordan çıkacak sonuca göre yapılacak kapsamlı AB soruşturmasının ardından, şirketin daha önce görülmemiş büyüklükte bir cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor. Apple geçtiğimiz günlerde de müzik yayıncılığı alanında yeterli rekabet şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle yüz milyonlarca euroluk dev bir tazminata mahkum edilmişti. İşte tüm detaylar…
Avrupa Birliği, Apple için bir ceza daha mı verecek?
Apple yönetimi ise Epic Games'in uygunsuz aksiyonlarını sürekli tekrarladığı için böyle bir karar aldıklarını belirtirken, yasal olarak uygulamayı platformlarından kaldırma yetkisine sahip olduklarını savunuyor. Epic tarafı ise AB'nin Dijital Pazarlama Düzenlemesi sayesinde yeni haklar elde ettiklerini, App Store'dan kaldırılmalarının ise bu hakkı ihlal ettiği görüşünde.
Yeni düzenlemeye göre Apple'ın iOS platformunda, rakiplerine daha fazla hareket kabiliyeti vermesi gerekiyor. Şirket bu düzenlemeye uyacağını taahhüt etse de, son yaşananlar bunun tam tersini göstermekte. Teknoloji firmaları arasındaki rekabetin artmasının kullanıcılar için daha iyi olacağı ifade edilirken, Avrupa Birliği'nin konu hakkında alacağı karar merakla bekleniyor.
Avrupa Birliği, Apple'a servet değerinde cezayı kesiyor!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple mı haklı yoksa Epic Games mi? AB ne kadar verecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games Arasındaki Çekişmeye El Atma Kararı Aldı - Son Dakika
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