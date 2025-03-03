Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz - Son Dakika
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Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz

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Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Avukat Hayriye Değirmenci Yadel, sosyal medya kullanımına dair önemli hukuki detayları anlattı. İş yerinde sosyal medya kullanımından, gizli reklamlara kadar birçok konuda kritik uyarılarda bulunan Yadel, ''2024 yılında 277 milyon TL para cezası kesildi'' dedi.

03.03.2025 15:30
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Sosyal medya kullanımıyla ilgili hukuki süreçler her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Avukat Hayriye Değirmenci Yadel, Haberler.com stüdyosunda, çalışanların sosyal medya paylaşımlarından doğabilecek hukuki sorumlulukları ve gizli reklam cezalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İŞ YERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI YASAK DEĞİLSE FESİH NEDENİ OLMAZ"

İş yerlerinde sosyal medya kullanımına dair konuşan Yadel, "Eğer bir iş yerinde sosyal medya kullanımı yasaklanmamışsa, çalışanların sosyal medyada vakit geçirmesi tek başına işten çıkarma sebebi olamaz" dedi.

Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz

"GİZLİ REKLAMLARA 550 BİN TL'YE KADAR CEZA KESİLİYOR"

Marka görünen bir ürünün reklam amaçlı paylaşılmasının yasalar çerçevesinde düzenlendiğini belirten Yadel, "Eğer bir ürünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor ve bunun reklam olduğunu belirtmiyorsanız 550 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilir" dedi.

"1 TAKİPÇİNİZ BİLE OLSA CEZA ALABİLİRSİNİZ"

Influencer olma şartının bulunmadığını vurgulayan Yadel, "Ticaret Bakanlığı gelen şikayetler üzerine işlem başlatıyor. 1 takipçiniz bile olsa, eğer bir ürün tanıtımı yapıyor ve reklam olduğunu belirtmiyorsanız, hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz

Meltem Şarkışlalı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, İş Dünyası, Teknoloji, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coronaci :
    1 tane takipcim vardi atiyom onu))) 20 1 Yanıtla
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