Aydın Fen Lisesi Öğrencilerinden Bilim Başarısı - Son Dakika
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Aydın Fen Lisesi Öğrencilerinden Bilim Başarısı

Aydın Fen Lisesi Öğrencilerinden Bilim Başarısı
12.06.2026 10:16
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Aydın Fen Lisesi öğrencileri, projeleriyle Türkiye bilim yarışmalarında finallere katılma başarısı gösterdi.

Aydın Fen Lisesi öğrencileri, iklim değişikliğinden yapay zekaya, biyoteknolojiden kültürel mirasın dijital aktarımına kadar farklı alanlarda hazırladıkları 7 proje ile bilim ve teknoloji yarışmalarında önemli başarılar elde ederek Türkiye finalleri ve yarı finallere adlarını yazdırdı.

Aydın Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları projelerle bilim ve teknoloji yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Öğrencilerin farklı alanlarda geliştirdiği 7 proje, Türkiye finalleri ve yarı final aşamalarına yükseldi. Aydın Fen Lisesi öğrencisi Hasan Arda Çam, danışmanı Emine Tiriç rehberliğinde hazırladığı "İklim Değişikliği Tehdidi Altındaki Rize: IPCC Senaryoları Temelinde Heyelan Riskinin Makine Öğrenmesiyle Modellenmesi ve Analizi" adlı projesiyle İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda ise Hasan Arda Çam, Tuna Can Çiftçi ve Göktürk Kardaş tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Bir Sistemle Alzheimer veya Otizm Hastası Kişilerin Güvenli Bölgede Kalmasını Sağlayan Cihaz Tasarımı" adlı proje yarı finale yükseldi. Aynı yarışmada Beyza Dursun, Nehir Sivri, Ayten Kavaklı, Bertuğ Seyhan ve Rüzgar Yurtsever'in, danışman öğretmen Gül Arpa rehberliğinde hazırladığı "Gelenekten Dijitale Dede Korkut; Ortaokul Öğrencileri İçin Dijital ve Etkileşimli Bir Kültür Aktarım Projesi" de yarı final başarısı elde etti.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda da Kübra Nisan Akın, Zeynep Meyra Aydoğdu ve Rüveyda Nur Özşahan'ın, danışmanları Hülya Olgun eşliğinde hazırladığı "Parkinson'da Mitofajinin Düzenlenmesine ve Nöroinflamasyonun Önlenmesine Yönelik USP30 ve PTGES2 Enzimlerinin İnhibisyonunu Hedefleyen Terapötik İlaç Adayı Geliştirilmesi" adlı proje yarı finale yükseldi. Sevgi Özçetin, Kaan Efe Akgül, Göktürk Kardaş, Tuna Can Çiftçi ve Nil Aksu'nun, danışman Emine Altınsoy rehberliğinde geliştirdiği "Yukarı Çek: Rekabetten İş Birliğine Dijital Davranış Dönüşüm Sistemi" adlı proje de yarı finale kalma başarısı gösterdi.

İrem Tuğba Çavdar, Kaan Efe Akgül, Emirhan Ufacık, Duru Akalın, Zeynep Mina Kanşıray ve Selin Katırcı'nın, danışman Gül Arpa eşliğinde hazırladığı "KimLab" adlı proje ile öğrenci Samet Taşçı'nın, danışmanı Hülya Olgun rehberliğinde geliştirdiği "Parkinson Hastalığında IRE1 ve CREB Proteinlerinin Hedefe Yönelik Modülasyonu ile Nöroprotektif Yanıtın Yeniden Programlanması" adlı proje de TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda yarı finale yükselen çalışmalar arasında yer aldı.

Elde edilen başarılarla Aydın Fen Lisesi öğrencileri, bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini ortaya koyarken, okul yönetimi ve danışman öğretmenler de öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Bilim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aydın Fen Lisesi Öğrencilerinden Bilim Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eftal Murat Büyükkal Eftal Murat Büyükkal:
    maşallah güzel proje ve çalışmalar ama çocuklara haram olmasın inşallah allah hepsine başarı ve sağlık versin 0 0 Yanıtla
  • Umut Sinan Şahin Umut Sinan Şahin:
    ayyyy ne güzel ya bu çocuklar çok başarılı valla! şehirde bile böyle düzeyde proje yapan okul bulması zor ya iklim değişikliğinden yapay zekaya kadar hepsi çok güzel başarısı devam etsin! 0 0 Yanıtla
  • Sabahattin Altun Sabahattin Altun:
    güzel bir haber fen lisesi öğrencilerine başarılar diliyorum bu tür projeler gençleri ileriye taşıyo eski zamanımızda böyle imkanlar yoktu tabii ama bugünün gençleri iyi değerlendirio bunu 0 0 Yanıtla
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