Teknoloji

Teknoloji sektöründe uzun yıllar boyunca üst düzey roller üstlenen Ayşegül İldeniz, yeni eseri Ayşegül Işınla Bizi kitabını ve eş zamanlı olarak başlattığı podcast serisini piyasaya sürdü. İşte tüm detaylar…

Ayşegül İldeniz'den Silikon vadisine uzanan hikaye! Ayşegül Işınla Bizi yayınlandı

İldeniz, Fast Company tarafından 2015 yılında dünyanın en yaratıcı 100 kişisinden biri olarak tanınmış bir figürdür. Kitap da İldeniz'in İzmir'den Silikon Vadisi'ne uzanan kariyer yolculuğunu ve bu süreçte karşılaştığı kültürel ve teknolojik dönüşümleri konu alıyor.

Kitap, dünya genelinde gerçekleştirdiği projeler ve bu projelerin toplumlara etkisi üzerinden İldeniz'in mesleki deneyimlerini ele alıyor. Ayrıca, İldeniz'in teknoloji sektöründe karşılaştığı zorlukları, bu zorluklar karşısında nasıl yenilikçi çözümler ürettiğini ve bu süreçte edindiği yaşam derslerini içeriyor. İldeniz'in kendi kelimeleriyle, global bir perspektiften kişisel ve profesyonel anılarını aktarıyor.

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Podcast serisi ise "Ayşegül Işınla Bizi" adı altında, beş bölüm olarak dinleyicilerle buluşuyor. Her bölüm, İldeniz'in kariyerinde önemli bir tema etrafında şekilleniyor: İnovasyon, Yolculuk Nedeni, Teknoloji, Başarı ve Liderlik. Seri, teknoloji ve liderlik konularında derinlemesine bir bakış sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda İldeniz'in kendi yaşamından ilham verici öyküler sunuyor.

17 Nisan 2024'te İstanbul, Zorlu PSM Touche'de düzenlenen lansman etkinliğinde İldeniz, kitabı yazma sürecini ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini ele aldı. Lansman, Next Academy Başkanı Levent Erden'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve İldeniz, teknolojik dönüşümlerin bireyler ve toplumlar üzerinde nasıl dönüştürücü bir etki yaratabileceğini vurguladı.