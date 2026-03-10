Bakan Kacır: Savunma Sanayinde Güçlü Ekosistem - Son Dakika
Bakan Kacır: Savunma Sanayinde Güçlü Ekosistem

10.03.2026 16:21
Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminin önemini vurguladı ve hedefleri açıkladı.

1) BAKAN KACIR: MUAZZAM BİR SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİNE SAHİBİZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Gerek tarihimizdeki tecrübeler gerekse de Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu geniş jeopolitik hat üzerinde yaşanan gelişmeler, güçlü ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İşte bu bilinçle, attığımız kararlı adımlar sayesinde, kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmemize ve üretmemize imkan tanıyan, masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aksaray'a geldi. Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi açılışı törenine katılan Bakan Kacır, burada öğrencilere seslendi. Türkiye'nin jeopolitik açıdan son derece hassas bir coğrafyada olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Gerek tarihimizdeki tecrübeler gerekse de Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu geniş jeopolitik hat üzerinde yaşanan gelişmeler, güçlü ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İşte bu bilinçle, attığımız kararlı adımlar sayesinde, kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmemize ve üretmemize imkan tanıyan, masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz. Bugün insansız hava araçlarından helikopterlere, hava savunma sistemlerinden yeni nesil savaş uçağımıza kadar pek çok kritik platformu kendi mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl teriyle geliştiren bir Türkiye var. Yalnızca 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; Gök Vatan'da, Mavi Vatan'da ve Siber Vatan'da egemenliğini tahkim eden, ufkunu uzayın derinliklerine kadar genişleten bir Türkiye var."

'TOGG İLE KÜRESEL SAHNEDEKİ YERİMİZİ ALDIK'

Bakan Kacır, "Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alanı ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi olarak görüyor; bu alanlarda öncü ülkeler arasında yer alma hedefiyle adımlar atıyoruz. Nitekim, eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Togg ile küresel sahnedeki yerimizi aldık. Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini ülkemiz adına yeni bir atılım sahasına dönüştürdük. Tarımdan enerjiye sağlıktan ulaştırmaya her alanda dönüşüm fırsatlarını yakalamaya dönük projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kazanımlar, önümüzdeki dönemde yazılacak çok daha büyük başarı hikayelerinin yalnızca ön sözüdür. Yurdumuzun dört bir yanında yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi mümkün kılan altyapılar inşa ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Son Dakika

