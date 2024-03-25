Baldur\'s Gate 4 Çıkmayacak, Mod Desteği Gelecek

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Larian Studios tarafından geliştirilip Ağustos 2023'te piyasaya sürülen Baldur's Gate 3, kısa bir süre içerisinde dünyanın en popüler oyunları listesine adını yazdırmayı başardı. Milyonlarca kopya satan oyun, oyunculara inanılmaz bir deneyim sundu ve bu doğrultuda olumlu geri dönüşler de aldı. Hatta yılın oyunu bile seçildi.

Baldur's Gate 3'ün oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenildiğini söyleyebiliriz. Zira eleştiri platformlarında yapılan yorumların yüzde 90'ından fazlası olumlu. Bu durumda oyunun hayranları, "Baldur's Gate 4 çıkacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Neyse ki bununla ilgili bir açıklama geldi.

Baldur's Gate 4 çıkacak mı?

Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 2024 etkinliğinde söz aldı. Vincke, şirketin Baldur's Gate 3 için herhangi bir genişleme paketi veya DLC sunma planı olmadığını açıkladı. Fakat asıl bomba haber aslında bu değil.

Şirket kurucusu, Baldur's Gate 4'ü geliştirmeyeceklerini ve Dungeons and Dragons defterini kapatacaklarını açıkladı. Firmanın bu stratejisi oyun dünyasında çok tartışılsa da Swen Vincke, bundan emin olduklarını ifade etti.

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Oyuncular, Larian Studios'un bu kararını üzüntüyle karşılasa da firmanın yeni çıkaracağı oyunlarından umutlu. Şirketin nasıl yapımlar ile karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Baldur's Gate 3 için mod desteği gelecek!

Baldur's Gate 3 için yeni bir genişleme paketi veya DLC yayınlanmayacak olsa da mod desteği getirileceğini belirtelim. Larian Studios yayıncılık direktörü olan Michael Douse tarafından verilen bilgilere göre bu destek, sadece bilgisayar ile sınırlı olmayacak; PlayStation 5 ve Xbox konsollarında da erişilebilir olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Baldur's Gate 4'ü bekliyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.