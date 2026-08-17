Balıkesir\'de Otopark Sorunu Çözüm Bekliyor

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin: "Kent merkezinde otopark kapasitesi mevcut ihtiyacı karşılamıyor. Akıllı şehircilik ve akıllı otopark sistemleri devreye alınmalı" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, Balıkesir kent merkezinde giderek büyüyen otopark ve ulaşım meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir'in 400 bine yaklaşan merkez nüfusu, iki merkez ilçesi ve ağırlıklı olarak tek merkezli kent yapısı nedeniyle kent merkezindeki araç yoğunluğu ile mevcut otopark kapasitesi arasındaki dengesizliğin her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirten Şahin, çözümün yalnızca yeni otopark alanları üretmekten ibaret olmadığını söyledi.

Kent merkezinde özellikle günün yoğun saatlerinde araç ve yaya hareketliliğinin arttığını ifade eden Şahin, yol kenarlarında ve ara sokaklarda gerçekleşen düzensiz parklanmaların trafik akışını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mevcut otopark kapasitesinin kent merkezinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu belirten Şahin, sorunun yalnızca bir trafik problemi olarak değil, kent planlaması, ulaşım ve kamusal alan kullanımı açısından bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Balıkesir'in ulaşım sorunları yalnızca yolların genişletilmesi veya bazı yolların tek yönlü hale getirilmesiyle çözülemez. Ulaşım, otopark, yaya hareketliliği ve kamusal alanların birlikte ele alındığı bütüncül bir planlama yaklaşımına ihtiyaç var."

Kent merkezindeki mevcut otopark kapasitesi yetersiz

Balıkesir kent merkezinde bulunan üç betonarme katlı otopark yapısı, Zağanos Paşa Meydanı Otoparkı ve diğer mevcut otoparkların toplam araç kapasitesinin, kent merkezinde oluşan mevcut araç talebini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çeken Şahin, sorunun yalnızca yeni otopark alanları oluşturularak değil, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması ve ihtiyacın doğru analiz edilmesiyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Kent merkezindeki araç yoğunluğu ile mevcut otopark arzı arasındaki dengesizliğin özellikle yoğun saatlerde yol kenarı ve ara sokaklarda düzensiz parklanmaları artırdığını belirten Şahin, otopark kapasitesinin artırılmasının yanı sıra mevcut otoparkların kullanım verimliliğinin de yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kent merkezimizde bulunan üç betonarme katlı otopark yapısı, Zağanos Paşa Meydanı Otoparkı ve diğer mevcut otoparkların toplam kapasitesi, bugün oluşan araç talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. Öncelikle elimizdeki otopark kapasitesini en verimli şekilde kullanmalıyız. Akıllı otopark sistemleri, sensör tabanlı doluluk takibi ve yönlendirme sistemleriyle mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasını sağlayabiliriz. Bunun yanında, ihtiyaç duyulan yeni otopark kapasitesinin nerede ve ne ölçekte oluşturulacağı da bilimsel veriler doğrultusunda belirlenmelidir. Otopark sorunu kapsamlı bir master planla ele alınmalı. Balıkesir'in yaklaşık 400 bin kişilik merkez nüfusu, iki merkez ilçesi ve tek merkezli kent yapısının ulaşım üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Otopark meselesi günübirlik uygulamalarla çözülemez. Kamuya ait alanları değerlendirirken yalnızca yapılaşma kapasitesine bakmamalıyız. Otopark, yeşil alan, yaya alanları, toplu taşıma ve diğer kamusal ihtiyaçları birlikte düşünmek zorundayız. Kent merkezindeki baskıyı azaltacak, dengeli ve uzun vadeli çözümler üretmeliyiz. Akıllı şehircilik ve akıllı otopark sistemleri devreye alınmalı. Otopark sorununun çözümünde yalnızca yeni otopark yapıları inşa etmeye dayalı yaklaşım sürdürülebilir olmaz. Akıllı şehircilik teknolojilerinin Balıkesir'in ulaşım politikalarının önemli bir parçası haline getirilmesi gerekir. Sensör tabanlı doluluk tespit sistemleri, mobil uygulamalar üzerinden anlık boş otopark bilgilerinin paylaşılması, dinamik ücretlendirme ve merkezi trafik yönetim sistemleriyle entegre çalışan akıllı otopark uygulamalarının kent merkezindeki gereksiz araç dolaşımını azaltabilir. Bu sistemler sürücülerin boş park yeri ararken kaybettiği zamanı da önemli ölçüde azaltacaktır. Kent merkezindeki sınırlı arazi kaynakları daha verimli kullanılmalı. Çok katlı, otomatik ve mekanik otopark sistemleri alternatif çözümler arasında değerlendirilmeli. Sokak düzenlemeleri de akıllı ulaşım sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Park et–devam et sistemi toplu taşımayla entegre edilmeli. Kent merkezine özel araçla girişin azaltılması amacıyla kent çeperlerinde veya uygun ulaşım aksları üzerinde oluşturulacak aktarma noktaları toplu taşıma sistemiyle bütünleştirilmeli. Elektrikli araçlar için şarj altyapısı şimdiden planlanmalı. Dijital ikiz teknolojisiyle kentin geleceği bugünden planlanabilir. Balıkesir'in geleceğini planlarken yalnızca bugünün araçlarını değil, yarının kentini de düşünmek zorundayız. Sorun yalnızca araç sayısının artması değil; kent merkezindeki araç yoğunluğu ile mevcut otopark kapasitesi arasındaki dengesizliktir. Çözüm ise yalnızca daha fazla otopark yapmak değil, mevcut kapasiteyi akıllı teknolojilerle daha verimli kullanmak, toplu taşımayı güçlendirmek ve yeni otopark yatırımlarını bilimsel verilerle doğru noktalara yönlendirmektir. Zamanı ve mekanı doğru yöneten, teknolojiyi kentsel yaşamın hizmetine sunan akıllı bir Balıkesir vizyonu; hem bugün yaşayanların hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verecektir."