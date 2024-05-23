BAÜN SAVTEK tarafından Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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Teknoloji

BAÜN SAVTEK tarafından Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi düzenlendi

BAÜN SAVTEK tarafından Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK) tarafından düzenlenen Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi, BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye, askeri yetkililer, üniversite yöneticileri, savunma sanayisi temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hakkında sunumlar yapıldı.

23.05.2024 09:59
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK) tarafından Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu'ndaki zirvenin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, BAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğdubay, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, il protokol üyeleri, Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, Savunma sanayisinin önde gelen firma yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Zirvenin açılışında SAVTEK kurucu akademik danışmanı Prof. Dr. İrfan Ay, SAVTEK Kurucu Başkanı Cem Güdür, SAVTEK Başkanı Kaan Kahraman ve BAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğdubay yaptı. " Türkiye Yüzyılı'nda Milli Savunma Sanayi Teknolojileri" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ise vakıf hakkında bilgi verdi.

Açılış töreni, Prof. Dr. Doğdubay ve Prof. Dr. Avcıkurt'un Bilal Topçu'ya plaket ve hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Savunma sanayi teknolojilerinin de sergilendiği zirvede, İŞBİR Elektrik Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, TÜBİTAK SAGE Yetenek Kazanımı ve Yönetimi Birim Sorumlusu Seda Kahraman Birinci, KZ Mekatronik Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Kalender ve Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Yalçın Cesur tarafından sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji BAÜN SAVTEK tarafından Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

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