Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın\'dan iddialara yanıt

17.02.2026 07:25
İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Merve Taşkın'ın banka hesabındaki paralarına el konulduğu iddia edildi. Çıkan haberleri yaptığı paylaşımla yalanlayan Taşkın "O bankada hesabım bile yok. Sadece … bankasındaki hesabım kapatıldı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni bir iddia gündeme geldi.

Yurt dışında olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın banka hesaplarına el konulduğu iddia edildi. Bazı haberlerde Taşkın'ın bankadaki 8 milyon lirasına el konulduğu ileri sürüldü.

TAŞKIN'DAN YALANLAMA

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Merve Taşkın, iddiaları yalanladı. Taşkın, "O bankada hesabım bile yok. Sadece … bankasındaki hesabım kapatıldı" ifadelerini kullandı.

"AYDA 100 BİN DOLAR KAZANIYORUM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda aylık gelirine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor, daha fazla kazanmak istiyorum" demişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık kaynaklarından soruşturmanın seyrine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, dosyaya ilişkin süreç devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ersin gülmez ersin gülmez:
    Nasıl kazanıyor ayda 100 bin dolar . Platin kaplamamı acaba 33 0 Yanıtla
    Murat Ceylan Murat Ceylan:
    altından veya daha değerli bir taştan demekki 16 0
    Su19785507+ Su19785507+:
    murat süpersin 3 0
  • Abuzer Kömürcü Abuzer Kömürcü:
    Ünlüyüm diye kendini dokunulmaz sanan Hülya Avşar gibilerinin de soruşturma geçirmesi gerekiyor özellikle ülkemizdeki dizilerin filimlerin biran önce devlet tarafından RTÜK diye kuralları olan bir sistem kurulması ve adam gibi uygulanması gerekiyor. 16 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    fuhuş yapmak yasak değil ki, fuhşa yer göstermek, aracı olmak falan yasak 9 1 Yanıtla
  • Suat Bülbül Suat Bülbül:
    Sabah sabah çok önemli haber milletin derdi yok seni merak etsin 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    motoru yatak sarmadan voleyi vurmak istiyor. 0 0 Yanıtla
