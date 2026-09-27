Bartın Fuat Sezgin MTAL öğrencileri TEKNOFEST'te mekatronikte Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Bartın Fuat Sezgin MTAL öğrencileri TEKNOFEST'te mekatronikte Türkiye birincisi oldu

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Bartın Fuat Sezgin MTAL öğrencileri TEKNOFEST\'te mekatronikte Türkiye birincisi oldu
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TEKNOFEST 2026'da mekatronik lise kategorisinde Türkiye birincisi Bartın Fuat Sezgin MTAL oldu. Danışman öğretmen Gültekin Sertkaya rehberliğindeki öğrenciler Arda Kütükcü ve Enes Kaçar'ın projesiyle gelen ödül, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da törenle verilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Mekatronik Teknolojileri lise kategorisinde Türkiye birincisi, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Danışman öğretmen Gültekin Sertkaya rehberliğinde, 12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, hazırladıkları yenilikçi projeleri ve mekatronik alanındaki becerileriyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmanın kazananlarına Türkiye birinciliği ödülü ise 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın Fuat Sezgin MTAL öğrencileri TEKNOFEST'te mekatronikte Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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