Bartın Fuat Sezgin MTAL öğrencileri TEKNOFEST\'te mekatronikte Türkiye birincisi oldu

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Mekatronik Teknolojileri lise kategorisinde Türkiye birincisi, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Danışman öğretmen Gültekin Sertkaya rehberliğinde, 12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, hazırladıkları yenilikçi projeleri ve mekatronik alanındaki becerileriyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmanın kazananlarına Türkiye birinciliği ödülü ise 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecek.