Bayburt Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Atölyesi'nde yeni dönem dersleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Atölyesi'nde yeni dönem dersleri başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezi\'ndeki Deneyap Atölyesi\'nde yeni dönem dersleri başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yeni eğitim döneminin ilk dersleri başladı. Öğrenciler, teknoloji ve proje geliştirme eğitimleriyle analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi proje geliştirme becerilerini güçlendirecek.

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yeni eğitim döneminin ilk dersleri başladı. Atölyede öğrenciler, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında eğitim alacak.

Yeni dönem kapsamında öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi projeler geliştirme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Teknoloji odaklı eğitimlerle gençlerin üretkenliklerini artırmaları ve fikirlerini projelere dönüştürmeleri için çalışmalar yürütülüyor.

Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiGençlikBayburtEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:11:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Atölyesi'nde yeni dönem dersleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei