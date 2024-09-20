Bayburt Üniversitesi'nden İki Bilim İnsanı Dünya Listesine Girdi

Teknoloji

Bayburt Üniversitesi'nden 2 akademisyen, uzmanlık alanlarıyla ilgili "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, saygın uluslararası bilimsel yayın kuruluşu Elsevier'in 2024 yılına ait "Standartlaştırılmış Atıf Göstergelerinin Bilim Çapında Güncellenmiş Yazar Veri Tabanları" raporuna göre, Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Engin Şahin ve Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Erdal Öner, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları arasına seçildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Prof. Dr. Engin Şahin ve Doç. Dr. Erdal Öner'in dünya çapında en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alması, üniversitemizin bilimsel alandaki güçlü duruşunu ve akademisyenlerimizin uluslararası bilim dünyasındaki etkisini göstermektedir. Bu başarı yalnızca kişisel bir zafer değil, Bayburt Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğinin ve akademik değerlerinin bir yansımasıdır. Atıf göstergeleri, bir bilim insanının yaptığı çalışmaların ne kadar etkili ve yaygın olduğunu ortaya koyan önemli bir kriterdir. Bu bağlamda her iki hocamızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."