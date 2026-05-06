Baykar ile Endonezya Tarihi İhracat Anlaşması İmzaladı

06.05.2026 15:37
Baykar, Endonezya ile Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı için ihracat sözleşmesi imzaladı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Baykar ile Endonezya PT Republik Aero Dirgantara arasında 'Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı İhracat Sözleşmesi' imzalandı. Burada konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Hedefimiz, geçtiğimiz yıl seri imalat faaliyetleri tamamlanan Bayraktar KIZILELMA'yı bu sene içerisinde ülkemizin hizmetine sunmak. Bugün buradaki anlaşmanın tarihi önemi; Bayraktar KIZILELMA için ilk defa Endonezya ile birlikte bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk" dedi.

Avrupa'nın en büyük sanayi programlarından SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 5-9 Mayıs arasında 120'den fazla ülkeden bin 700'ü aşkın firmanın katıldığı fuarda şirketler son teknolojileri sergiliyor. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde Baykar ile Endonezya PT Republik Aero Dirgantara arasında 'Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı İhracat Sözleşmesi' imzalandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Norman Joesoef Repuklikorp Grup Başkanı arasında imza atıldı.

'BAYKAR ADINA ENDONEZYA İLE BİRLİKTE TARİHİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATMIŞ OLDUK'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bugün burada, Baykar adına Endonezya ile birlikte çok önemli, tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Malumunuz, Bayraktar TB2 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyada kendi kategorisinde en çok ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) platform sistemleridir. Dünya piyasasındaki ihtiyaçların yüzde 65'i Baykar bünyesindeki ihracatla karşılanıyor ve bu platformlar 40 kadar ülkeye ihraç edildi. En son, dünyanın ilklerinden olan insansız savaş uçağı teknolojimiz Bayraktar KIZILELMA, 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. O zamandan bu yana çok yoğun bir şekilde uçuş faaliyetleri devam ediyordu. Hedefimiz, geçtiğimiz yıl seri imalat faaliyetleri tamamlanan Bayraktar KIZILELMA'yı bu sene içerisinde ülkemizin hizmetine sunmak. Ama bugün buradaki anlaşmanın tarihi önemi; Bayraktar KIZILELMA için ilk defa Endonezya ile birlikte bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Dolayısı ile bundan dolayı ülkemiz adına ve dost-kardeş ülke Endonezya adına, Baykar olarak gururluyuz. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz; 12 adetten oluşan bir filo Bayraktar KIZILELMA'yı, 2028 yılında teslimatına başlamak üzere teslim etmek. Bu anlaşma aynı zamanda ilave 4 filo 48 uçak opsiyonu olarak yer almaktadır. Burada sadece sistemlerin tedariki değil, aynı zamanda yerel olarak Endonezya'da bakım ve idamesine yönelik lokal üretim ve lokal bakım merkezinin de kurulması bu anlaşmanın kapsamı içerisinde. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Endonezya ile Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 kontratlarını imzalamıştık. Bu da üçüncü sistem ve farklı tip insansız savaş uçağıyla birlikte imzaladığımız anlaşma kapsamında üçüncü tip ürün oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, İhracat, Savunma, Son Dakika

