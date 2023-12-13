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Beyin Dokusundan Üretilen Çip Yapay Zeka Alanında Çığır Açtı - Son Dakika
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Beyin Dokusundan Üretilen Çip Yapay Zeka Alanında Çığır Açtı

Indiana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen bir çip, beyin dokusundan faydalanarak yapay zeka teknolojisinde büyük bir ilerleme kaydetti. Çip, sesleri algılama, matematik problemlerini çözme gibi yetenekler kazanarak bilim dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Beyin Dokusundan Üretilen Çip Yapay Zeka Alanında Çığır Açtı
13.12.2023 - 11:14,
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Indiana Üniversitesi'ne bağlı bir grup araştırmacının çalışmaları kapsamında beyin dokusundan faydalanarak ürettiği bir çip, teknolojide çığır açtı. İnsanlığın geleceğini şekillendirecek bu yapay zeka çalışması, bilim çevrelerini hayrete düşürdü. İşte detaylar…

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Araştırma ekibinin doğrudan beyin hücrelerini kullanarak oluşturduğu çip prototipi; farklı insanların seslerini algılayıp ayırt etme ve çeşitli temel matematik problemlerini çözme yetkinliklerini kazanarak şaşırtıcı bir ilerleme kaydetti. Yapay zeka teknolojisini biyolojik sistemlere entegre eden çip, bilim dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Beyin Dokusundan Üretilen Çip Yapay Zeka Alanında Çığır Açtı

Çipin üretim sürecinde araştırmacılar, özelleşmiş kök hücreleri kullanarak laboratuvar ortamında yetiştirdikleri nöron kümelerinden faydalandılar. Bu nöron kümelerinin bir araya getirilerek oluşturulan, bir nanometreden daha küçük bir boyuta sahip olan organoidi de bir devre kartına bağladılar. Organoidden alınan geribildirimleri analiz eden yapay zeka algoritmaları, geniş bir veri havuzu oluşturarak prototipin sahip olduğu yetkinliklere ortam hazırladı.

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Araştırmacı grubun Brainoware olarak isimlendirdiği bu yenilikçi sistem, nöronları kullanıyor olmasıyla dikkat çekerken enerji verimliliğini ön plana çıkaran yapısı hasebiyle de öne çıkıyor. Son derece kompleks problemlerin çözümünde dahi diğer yapay zeka modellerine fark atmayı başaran sistem, geleceğin teknolojisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce araştırmacı ekibin geliştirmiş olduğu sistem, bilim dünyası için devrim niteliğinde olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Indiana, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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