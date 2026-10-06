Beynin işleyişini değiştiren optogenetik çalışmaları Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Beynin işleyişini değiştiren optogenetik çalışmaları Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı

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Beynin işleyişini değiştiren optogenetik çalışmaları Nobel Tıp Ödülü\'nü kazandı
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Optogenetik alanındaki çalışmaları nedeniyle üç bilim insanı Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Işıkla sinir hücrelerini kontrol etmeye dayanan yöntem, beyin ağlarını haritalamada ve görme bozukluğu olan hastalarda görme yetisini geri kazandırmada kullanılıyor.

Amerikalı psikiyatrist ve nörolog Karl Deisseroth ile Alman meslektaşları Peter Hegemann ve Georg Nagel, optogenetik alanındaki çalışmaları nedeniyle bu yılın Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'ne layık görüldüler.Yaptıkları araştırmalar, bilim insanlarının beynin işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve insan zihninin nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, üçlünün sinirbilimde yeni bir dönemin temellerini atmalarından ve "nörolojik ve psikiyatrik bozukluklarla ilgili belirli anılar, duygular ve davranışların" ardındaki sinir ağlarını ortaya çıkarmalarından övgüyle bahsedildi. Buldukları yöntem, klinik tıp alanındaki araştırmacılar tarafından görme bozukluğu olan kişilerin görme yetisini geri kazandırmak için kullanılıyor. Nobel Komitesi, "Optogenetik, beyne dair anlayışımızı kökten değiştirdi" açıklamasında bulundu."Her gün, insanlığın büyük gizemlerinden birini, büyüleyici beynimizin nasıl çalıştığını, çözmeye yardımcı olan yeni keşifler getiriyor."Ödül sahipleri, bu ödülü almanın "olağanüstü" olduğunu ve bu onuru dostlarıyla paylaşmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.Bu üç bilim insanı, 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 100 bin dolar) para ödülünü de aralarında paylaşacak.Optogenetik: Sinir hücreleri için moleküler bir anahtarNobel Fizyoloji veya Tıp Komitesi Başkanı Per Svenningsson açıklamasında, "Optogenetik, beyni bir zamanlar yalnızca hayalini kurabildiğimiz bir şekilde haritalandırma fırsatları sunuyor" dedi. Daha önce, duyguların, davranışların ve vücut fonksiyonlarının ardındaki işleyiş bilim insanları için büyük ölçüde bir sırdı.Optogenetik, bilim insanlarının ışık kullanarak hücrelerin elektriksel faaliyetlerini kontrol etmesini sağlayan ve alglerden (su yosunlarından) alınan özel bir protein aracılığıyla beyin yollarını aydınlatma yöntemi. 2000'lerin başında Hegemann ve Nagel, benzersiz özelliklere sahip bir alg proteini olan kanal rodopsini (channelrhodopsin) keşfettiler.O tarihten bu yana araştırmacılar, hayvanlardaki sinir hücrelerini ve yollarını inceleyerek bunların işlevlerine dair çok daha fazla bilgi edinme ve keşif yapma imkanı buldular.Araştırmacılar artık ışık kullanarak beyindeki belirli nöral devreleri açıp kapatabiliyorlar. Anıları canlandırabiliyor, duygular oluşturabiliyor, davranışları yönlendirebiliyor ve çeşitli psikiyatrik ve nörolojik bozukluklarda rol oynayan nöron türlerini inceleyebiliyorlar.Nobel Komitesi'ne göre bu yöntem ayrıca, sinir sisteminin kalp ve bağırsak gibi vücudun diğer bölgelerindeki çeşitli hücrelerle nasıl etkileşime girdiğine dair önemli bilgiler sağlıyor.İnsanların görme yetisini geri kazandırmakAraştırmacılar ayrıca optogenetiği tıbbi bir tedavi olarak kullanmaya yönelik "ilk adımları" da attılar.Devam eden klinik çalışmalarda, bilim insanları gözün çubuk ve koni hücrelerini yok eden retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle kör olan kişilerin görme yetisini geri kazandırmak için çalışıyorlar. Gözün hasar görmüş bölgesine özel bir protein yerleştirilmesiyle, kişi ışık yayan özel gözlükler taktığında ve tedavi edici alg proteinlerini aktive ettiğinde kısmen görme yeteneğini geri kazandı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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