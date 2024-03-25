Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri! - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri!

Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri!

Okulda, dışarıda veya herhangi bir yerde bilgisayar kullanırken zamanla bilgisayarlarımızın güncelliğini koruyan programları çalıştırmakta zorlanabiliriz. Bu haberde, bilgisayar hızlandırma yöntemleri ve detayları anlatılmaktadır. Haberde, çöp dosyalarını temizleme, gereksiz uygulamaları kapatma, maksimum çekirdek sayısını aktif etme ve animasyonları kapatma gibi yöntemler anlatılmaktadır.

25.03.2024 14:33  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşte, okulda, dışarıda kısaca her yerde bilgisayarları kullanıyoruz. Tabi zaman geçiyor ve her geçen gün aslında güncelliğini koruyan programları çalıştırmaya bilgisayarlarımız yetmiyor. Peki eski bilgisayarları hızlandırmanın bir yolu yok mu? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri ve detayları…

Bilgisayar hızlandırma nasıl yapılır? İşte bilgisayarınızı uçuracak tavsiyeler!

Aşağıda sizler için hazırladığımız yöntemleri kullanarak bilgisayarlarınızda gözle görülür hız artışı görebilirsiniz.

1- Çöp dosyaları temizleyin

Bilgisayarlarımız her gün birçok işleme maruz kalır. Bununla birlikte yeni dosyalar üretilir veya indirilir. Siz her ne kadar bilgisayarınızda işe yaramayan dosyaları vb. temizleseniz de her anı bir iz bırakır. Peki kalan uzantıları vb. şeyleri nasıl temizleyebilirsiniz? İşte en temel bilgisayar hızlandırma yöntemi:

1- Windows + R tuş kombinasyonunu uygulayın ve Çalıştır penceresini açın.

2- Ardından açılan pencereye "%temp%" yazın ve giriş yapın.

3- Açılan klasördeki tüm dosyaları seçin ve silin.

4- Yönetici izni istenirse onaylayın, buradaki dosyaları silmenin bir zararı olmayacaktır.

Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri!

Bu işlemi yaparak işlevsiz dosyalarınız temizlenmiş olur, hatta bazı durumlarda indirdiğimiz zararlı yazılımların dosyaları da burada depolanmaktadır. Burayı temizleyerek olası casus yazılımların da sizi izlemesini önlemiş oluyoruz. Devamında:

%temp% klasöründe bulunan gereksiz dosyaları temizledikten sonra, bilgisayar üzerinde kurulan eski güncellemelerin dosyalarını ve sistem hatalarında oluşan dosyaları silmek de sisteminizde hem yer açacak hem de daha performanslı yapacaktır.

Bu işlemi gerçekleştirmek için sırasıyla;

1- Windows + R tuş kombinasyonları aracılığı ile Çalıştır penceresini açın.

2- Ardından açılan pencereye "cleanmgr" yazın.

3- Karşınıza temizlemek istediğiniz disk sorulacaktır.

4- Windows dosyalarının kurulu olduğu diski seçin ve tamam seçeneğine tıklayın.

5- Sistem, bir süre tarama yapacaktır.

6- Ardından sizden temizlemek istediğiniz dosyaları seçmeniz istenecektir.

7- Silmek istediklerini seçin ve devam edin.

8- İşlem tamamlandığında eski, gereksiz ve kullanılmayan dosyalarınız temizlenecektir.

Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri!

2-Açılışta gereksiz uygulamaları kapatın

Bilgisayarınız açılırken beraberinde birçok gereksiz uygulamayı da açar. Örnek olarak Spotify uygulaması veya kendiliğinden açılan ses sistemi uygulamaları olabilir. Bunları kapatmak için:

1- Görev çubuğuna sağ tık yapıyoruz ve Görev Yöneticisini açıyoruz.

2- Görev yöneticisi üzerinde üstte bulunan sekmelerden başlangıç kısmına geliyoruz.

3- Burada açılmasına gerek duymadığımız ya da kullanmadığımız programları sağ tık yapıp, devre dışı bırak diyoruz.

4- Ardından görev yöneticisinden çıkış yapıyoruz.

3- Maksimum çekirdek sayısını aktif edin

Bilgisayar üzerindeki maksimum çekirdek ve işlemci sayısını aktif etmek de özellikle önyükleme kısmında işe yarayabilir. Gözle görülmese de performans artışı sağlayabilir. Bu bilgisayar hızlandırma yöntemini uygulamak için,

1- Windows + R tuş kombinasyonları ile Çalıştır penceresini açın.

2- Ardından açılan pencereye msconfig yazın ve giriş yapın.

3- msconfig üzerinde önyükleme sekmesine gelin.

4- Windows sürümünüzü seçin ve gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

5- Ardından işlemci sayısını tikleyin ve sayıyı maksimum'a çıkartın.

6- Uygula'ya tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yavaş olanlar buraya! İşte yeni Windows uygulaması

4- Animasyonları kapatın

Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi size güzel gözükmek ister. Aynı bir kadının makyaj yapması gibi örneklendirebiliriz bunu. Bir işletim sisteminin makyajı ise pencere animasyonları, başlat çubuğu animasyonları vb. olabilir. Bu animasyonları kapatmak hem ekran kartınız hem de bellekleriniz için yararlı olacaktır. Animasyonları kapatmak için:

1-"Bu Bilgisayar" simgesi üzerine gelin ve farenizde "Sağ Tık" yapın.

2- Açılan yeni sekmede "Gelişmiş Sistem Ayarları" ekranına tıklayın.

3- Açılan sekmede "Gelişmiş" tarafına tıklayın ve ekranda "Performans" yazılan bölümdeki "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

4- Açılan sekmede gerekli gördüğünüz animasyonları kapatın.

Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri!

Peki siz okurlarımız bilgisayar hızlandırma yöntemlerinden hangilerini tavsiye ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor
    15:42 Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor

    Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Gebze Belediyesi, operatör yardımı olmadan vatandaşların başvurularının ilgili birimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla iletişim ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi'nin 2020'de kurduğu iletişim yönetim sistemi ve merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirip başvuru sahiplerini her aşamada bilgilendirmesiyle öne çıkıyor.

  • Çin, Queqiao-2 Uydusunu Ay Çevresindeki Yörüngesine Soktu
    15:31 Çin, Queqiao-2 Uydusunu Ay Çevresindeki Yörüngesine Soktu

    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Queqiao-2 röle uydusunun Ay yakınlarında frenleme prosedürünü başarılı şekilde gerçekleştirerek Ay çevresindeki yörüngesine girdiğini duyurdu. Uydu, Ay çevresinde hedeflenen eliptik yörüngesine girecek ve Chang'e-4 ve Chang'e-6 Ay keşif araçları ile iletişim testi yürütecek.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu Açıklaması
    14:57 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu Açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız. Biz her alanda yarışta en önde olmaya talibiz." dedi.

  • Bilgisayarım internete bağlanmıyor! İşte çözüm yolları
    14:34 Bilgisayarım internete bağlanmıyor! İşte çözüm yolları

    Bilgisayarlarımızın internete bağlı kalması önemlidir. Bilgisayarınız internete bağlanmıyorsa, modem, internet altyapısı veya cihaz kaynaklı sorunlar olabilir. İlk olarak modeminizi kontrol edin, kabloların doğru takılı olduğundan emin olun. Modem arayüzüne girerek internet bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi adaptörü ve modemde sorun yoksa, modemi sıfırlayabilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, internet sağlayıcınızla iletişime geçin.

  • BMW, tarihindeki en yüksek işletme karını elde etti
    14:33 BMW, tarihindeki en yüksek işletme karını elde etti

    Alman otomobil üreticisi BMW, şirket tarihindeki en yüksek işletme karını elde ettiğini açıkladı. BMW, bu rekor kar ile birlikte önümüzdeki iki yılda yeni teknolojilere ve tesislere yapılacak büyük yatırımlara odaklanıyor. BMW CEO'su Oliver Zipse, 2025 yılından itibaren piyasaya süreceği 'Neue Klasse' (Yeni Sınıf) modellerinin planlarını duyurdu. Elektrikli bir SUV modelini tanıtan Zipse, BMW'nin bu yeni modelle sadece araçların tahrik sistemini değil, aynı zamanda tasarım ve iç mekanını da kökten değiştireceğini ifade etti. BMW'nin bu rekor kar ve büyük yatırımlarla elektrikli araç pazarında daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.

  • Volkswagen fiyat listesi [2024 Mart]
    14:33 Volkswagen fiyat listesi [2024 Mart]

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de en çok sevilen markalar arasında yer aldığı ve yeni Passat modeli ile elektrikli modellerinin yanı sıra fiyat listesinin de merak edildiği belirtildi. İşte 2024 Mart ayı güncel Volkswagen fiyat listesi...

  • Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki ilerleyişi dikkat çekiyor
    14:33 Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki ilerleyişi dikkat çekiyor

    Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayii ve diğer teknoloji alanındaki ilerleyişi tüm dünyada dikkatleri çekti. Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'nin savunma teknolojilerini kopyalamaya çalıştıktan sonra şimdi de Togg T10X ve T10F modellerini kopyalamaya çalışıyorlar. Rabdan One adlı araç, Togg T10X'ye benzer özelliklere ve tasarıma sahip olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Ancak araçların teknik özellikleri ve üretim yerleri farklı olduğu için benzerliklerinden çok farkları olduğu belirtiliyor.


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
13:27 Harry ve Meghan, Kate’in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi Harry ve Meghan, Kate'in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi
13:14 Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 16:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayar hızlandırma yöntemleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement