Bilim Merkezi\'nde \'robotik kodlama\' atölyesi açılıyor

Türkiye'nin 12'nci bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, çocukları atölye eğitimleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Merkezde, 6 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında 'Blok Tabanlı Kodlama' başlığı altında Robotik Kodlama Atölyesinde 10 yaş ve üzeri çocuklar eğitim alacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem atfettiği ve Batı Karadeniz Bölgesinin tek bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, düzenlediği aylık atölyelerin yanı sıra özel eğitimlerle de gençlere bilimi sevdiriyor. Farklı yaş gruplarına yönelik, günün belli saatlerinde kontenjanla sınırlı birçok uygulama atölyesini hayata geçiren, il geneli başta olmak üzere bölgeye hitap edecek şekilde donanımı, sergi alanları ve teknolojik yenilikleri söyleşilerle buluşturan merkez, 45 günlük bir eğitim programı ile bilim meraklılarını buluşturacak.

6 Mayıs-24 Haziran 2026 tarihleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No: 1 adresinde faaliyet gösteren merkezde açılacak Robotik Kodlama Atölyesi 10 yaş ve üzeri tün çocukların ücretsiz faydalanabileceği bir etkinliğe imza atacak. - DÜZCE