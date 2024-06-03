Bilim Seyyahları Balkanlar Projesi Üsküp'te Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Bilim Seyyahları Balkanlar Projesi Üsküp'te Öğrencilerle Buluştu

Bilim Seyyahları Balkanlar Projesi Üsküp\'te Öğrencilerle Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Bilim Seyyahları Balkanlar' gezici eğitim projesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te öğrencilerle buluştu. Projenin açılışı, Üsküp'teki Kurşunlu Han'da gerçekleşti ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Proje, bilimi topluma yaymayı hedefleyen ve öğrencilere pratik yaparak öğrenme fırsatı sunan bir eğitim projesidir.

03.06.2024 14:37
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Bilim Seyyahları Balkanlar" gezici eğitim projesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te öğrencilerle buluştu.

Kuzey Makedonya Maarif Okullarının paydaşı olduğu "Bilim Seyyahları Balkanlar" projesinin açılışı programı, Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Kurşunlu Han'da ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran, burada yaptığı konuşmada, bilimin evrensel bir tarafı olduğunu ifade ederek, evrensel olanı yerel ile birleştirmenin daha güzel bir tarafı bulunduğunu söyledi.

İstanbul'dan gelen dostlarının kardeş şehir olan Üsküp'te bilimin evrensel değerlerini kendileriyle paylaşmak istediklerini kaydeden Baran, "Dünden beri öğrencilerimizle birlikte bu deneyleri hazırladılar. Bizler de bugün Üsküp'ün gençlerine, öğrencilerine bu deneyleri burada bu tarihi mekanda birlikte paylaşacağız." dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Özkan Öztürk de bugüne kadar 12 ülkede 20'ye yakın şehirde yürütülen gezici bilim eğitimi projesinin Balkanlar'da da yansıması olduğunu aktardı.

Projeyi, Kartal Anadolu İmam Hatip'i yurt dışındaki kardeş topluluklarla bilim zemininde buluşmasını sağlayan bir vasıta, köprü olarak nitelendiren Öztürk, "Bugüne kadar bu şenliğin içerisinde, bu festivalin içerisinde yaptığımız etkinliklerin sonrasında onlarca duygu ürettik. Bilimle duygunun bir arada üretilmesi bizim açımızdan çok kıymetli." diye konuştu.

Projenin dördüncü kez Balkanlar'da düzenlediğine işaret eden Öztürk, birkaç gün sonra Kosova ve Karadağ'da programı tamamlayacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu ise Türkiye'den gelen öğrencilerin bilgi ve birikimini buradaki dostları ve kardeşleriyle paylaşmak için zemin hazırlayanlara teşekkür ederek, verimli bir toplantı olması temennisinde bulundu.

Program kapsamında farklı deneyler yapıldı, kurulan stantlarda bilimsel çalışmalar tanıtıldı.

Toplumun bilime ilgisini artırmayı hedefleyen, öğrencilerin pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladığı "Bilim Seyyahları Projesi", 2015 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'da hayata geçirilmiş, YTB'nin de destekleriyle 2017 yılından itibaren ülke sınırlarını aşarak Balkanlar'da da düzenlenmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bilim Seyyahları Balkanlar Projesi Üsküp'te Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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