BİLİMFEST ziyaretçilerine kapılarını açıyor

Bilim ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen BİLİMFEST, 6 Mayıs itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. 9 Mayıs'a kadar sürecek festival, her gün 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde bilim meraklılarını bir araya getirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen BİLİMFEST, "Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek" temasıyla düzenleniyor. 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festival yarın itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Festival programı ise oldukça zengin bir içeriğe sahip. Tarım teknolojilerinden doğa bilimlerine, çevre bilincinden mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan 60 farklı atölye çalışmasında katılımcılar keyifle vakit geçirecek. BİLİMFEST yalnızca atölyelerle sınırlı kalmıyor. Festival süresince düzenlenecek bilim şovları, sahne performansları, çevre temalı tiyatro gösterileri ve uzman isimlerin gerçekleştireceği söyleşiler etkinliğe renk katacak.

Veliler ve çocukları için festival boyunca ulaşım ücretsiz

Ayrıca festival süresince tüm veliler ve çocukları için otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi keşfetmek, öğrenmek ve bilimin heyecanını birlikte yaşamak için tüm vatandaşları BİLİMFEST'e davet ediyor. - SAMSUN