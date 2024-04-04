Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024.
Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları başladı
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Mobilite Hızlandırma Programı'nı Türkiye Mobilite Kümelenmesi çatısı altında gerçekleştirecek.
Mobilite alanında yenilikçi fikirlere ivme kazandırmayı hedefleyen Mobilite Hızlandırma Programı'na "Mobilite" odağında; elektrikli araç teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenmesi, batarya teknolojileri, fonksiyonel güvenlik, mobility as a service, mikro hareketlilik, lojistik ve nesnelerin interneti alanlarında iş fikri olan girişimler başvuru yapabiliyor.
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3 yılda 1000'in üzerinde başvuru, 120'yi aşkın girişime destek!
Mobilite alanında yenilikçi fikirlere ivme kazandırmayı hedefleyen Mobilite Hızlandırma Programı'a katılan girişimler, OEM'ler ile PoC yaparak iş fikirlerini geleceğe taşıdılar. Bilişim Vadisi, mobilite odaklı iş fikirlerini geliştirmeleri adına başlattığı programla, geçen yıl 38 girişimcinin projesini ilerletmesine katkı sağladı. Mobilite Hızlandırma Programı, üç yıl içerisinde toplamda 1000'in üzerinde girişimci başvurusu aldı.
120'yi aşkın girişimciye mentörlük, eğitimler, seminerler ve yatırım fonlarından faydalanma imkanı sunarak, satış ve PoC aşamasında geliştirmelerle beraber çalışmalar yürüttü. Girişimciler, alanında uzman ulusal ve uluslararası şirketlerde görev alan yöneticilerden mentörlük aldılar. Program kapsamında girişimlerini daha ileriye taşırken onlara büyük katkılar sunacak eğitimler aldılar.
Bunların yanı sıra Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla girişimciler buluşturuldu. Mobilite Hızlandırma Programı girişimleri Demoday'de sahne almadan önce yatırım fonları ile eşleştirilerek yatırım süreçlerinin hızlandırılması sağlandı. Geçen yıl gerçekleştirilen program kapsamındaki 18 girişim, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi'ne başvurarak Bilişim Vadisi ekosistemi olanaklarından yararlanma fırsatı buldu.
Girişimcileri neler bekliyor?
Son başvuru tarihi 12 Nisan olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, Türkiye Mobilite Kümelenmesi'ne dahil olan OEM'ler, tedarikçiler ve diğer üye firmalar ile iş birliği gerçekleştirme fırsatı, Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentörlerden bire bir mentörlük ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, program kapsamında tecrübe paylaşımı, ülkemizdeki başarılı girişim örnekleri ile bir araya gelme, program sonunda gerçekleşecek olan "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar sunulacak.
Son Dakika › Teknoloji › Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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