BİLSEM Öğrencileri SuAT ile Birinci Oldu

Teknoloji

Çukurova Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, pet şişelerde kalan suların israfını önlemek ve şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirdiği "SuAT Makinesi" ile TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği projeler de sergileniyor.

Çukurova BİLSEM öğrencilerince geliştirilen ve TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birincilik alan "SuAT Makinesi" projesi de alanda yer alıyor.

Su israfını önlemek ve pet şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirilen proje, festival alanında ziyaretçilerce kullanılıyor.

Çukurova Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Oğulkan Kocamanoğlu, Sarp Deniz Arıkan ve Elisa Ortatepe, 9 aylık çalışmayla "SuAT Makinesi" projesini yaptı.

Makinede, pet şişelerde kalan suların döküldüğü 16 litrelik bölümle ile kapak ve şişelerin de içine atılabildiği alan yer alıyor.

Öğrencilerden Oğulkan Kocamanoğlu, AA muhabirine, projelerinin yurt dışı gezileri sırasında havalimanlarında içinde su olan şişelerin çöpe atıldığını görmeleriyle ortaya çıktığını anlattı.

Bu duruma çok üzüldüklerini belirten Kocamanoğlu, arkadaşlarıyla hem su israfını önlemek hem de şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla "SuAT Makinesi" projesini yaptıklarını söyledi.

TEKNOFEST'e katılıp birinci oldukları makinelerini Adana'daki festivalde sergilediklerini ifade eden Kocamanoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklar bizim projemizi çok seviyor. Uygulamayla ne kadar su attıklarını, ne kadar suyu geri dönüştürebildiklerini görebiliyorlar. TEKNOFEST'e 7'den 70'e herkes görüyor. İnsanlar, sularını, plastik şişelerini geri dönüşüme kazandırmak için buraya getiriyorlar."

Toplanan kapaklarla engellilere de destek olunuyor

Kocamanoğlu, makinede biriken suların temizlikte veya çiçek sulamak gibi işlerde rahatlıkla kullanılabileceğini dile getirdi.

Makinenin imalatından bu yana şişe ve kapakları da değerlendirdiklerini belirten Kocaman, "Kapakları engellilere tekerlekli sandalye olması için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine gönderdik. Şişeleri de plastik fabrikasına geri dönüşüm için gönderdik." diye konuştu.

"Bu makine her yerde kullanılabilir"

Makinenin günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Kocamanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz projemizin patentini aldıktan sonra yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Hava alanlarında, okullarda, festivallerde, stadyumlarda çok büyük su israfı oluyor. İçinde su olduğu halde şişeler bırakılıyor. Bu makine her yerde kullanılabilir. Herkes ne kadar su biriktirdiğini uygulamadan görebiliyor."