Bitcoin fiyatındaki artış hızla büyümeye devam ederken, kripto para fiyatları da yeni rekor seviyelere yükseldi. Bitcoin, tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak son haftalardaki güçlü kazanımlarını sürdürdü.
Bitcoin fiyatı 2,2 milyon TL'ye ulaştı
Kripto paralarda yaşanan bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisiyle birlikte gerçekleşiyor. ABD'de ilk Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesi, milyonlarca yatırımcının Bitcoin'e yönelmesine yol açtı.
Geçen hafta borsalardan 1 milyar doların üzerinde Bitcoin çekildi. Bu da yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor.
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ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında artık kripto para yatırımlarına erişebiliyor. Bitcoin'in yatırım araçlarındaki yaygın kullanılabilirliği; hedge fonlardan ve aile yatırımlarından büyük paraların çekilmesine yardımcı oluyor.
Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsiyor. Örneğin, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi Bitcoin ve Ethereum'lu senetlerin oluşturulmasına yeşil ışık yaktı ve dijital varlık ürünlerinin önünü açtı. Bu gelişme ayrıca Ethereum fiyatının 4 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasını sağladı.
Birçok analist, Bitcoin'in arz ve talep dinamiklerinin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki yıldan itibaren madencilik ödüllerinin yarıya inmesiyle, 21 milyon Bitcoin'lik arz daha da önem kazanacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Bitcoin Fiyatı Rekor Seviyelere Ulaştı - Son Dakika
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