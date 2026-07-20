Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain, Web3, kripto para, madencilik ve yapay zekâ alanlarından profesyonelleri bir araya getiren Blockchain Life, 2026 buluşması için Dubai’ye dönüyor. Etkinlik, 1–2 Aralık 2026 tarihlerinde Dubai Festival Arena’da gerçekleştirilecek.

Organizatörlerin paylaştığı bilgilere göre forum; girişimciler, yatırımcılar, fon temsilcileri, teknoloji geliştiricileri, kripto para borsalarının yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan uluslararası bir katılımcı kitlesini ağırlayacak. Program üç ayrı sahnede ilerleyecek; etkinlik alanında 200’den fazla şirketin ürün ve hizmetlerini sergilemesi planlanıyor.

AI Future ilk kez programda

Bu yıl programın öne çıkan yeniliklerinden biri, ilk kez düzenlenecek AI Future olacak. Yapay zekâ, Web3 ve geleceğin teknolojilerine odaklanan ayrı forumda; yapay zekânın iş dünyasında ve karar alma süreçlerinde kullanımı, siber güvenlik, makine öğrenmesi, robotik, kamu uygulamaları ve yapay zekâ ile blok zinciri teknolojilerinin kesişimi ele alınacak.

Forum haftasında yan etkinlikler ve girişim programı

İki günlük ana forumun yanı sıra, 27 Kasım–6 Aralık tarihleri arasında 100’den fazla yan etkinliğin düzenlenmesi hedefleniyor. Programda özel iş buluşmaları ve networking etkinliklerinin yanı sıra Startup Pitch, Blockchain Life Awards 2026 ve 2 Aralık akşamı gerçekleştirilecek resmi kapanış partisi de yer alıyor. Startup Pitch kapsamında erken aşama girişimler, projelerini yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle buluşturma fırsatı elde edecek.

Kayıt ve bilet bilgileri

Etkinliğin bilet seçenekleri ve güncel kayıt koşulları Blockchain Life’ın resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Biletinizi alırken HABERLER promosyon kodunu kullanarak yüzde 10 indirimden yararlanabilirsiniz. Bilet ücretleri ve kampanya koşulları satın alma tarihine göre değişebiliyor.

Bilet ve kayıt: Blockchain Life bilet sayfası

Haberler.com ekibi olarak biz de Blockchain Life 2026’da olacağız. Forum’da görüşmek üzere!