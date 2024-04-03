BMW ve Tata Technologies, Hindistan\'da yazılım geliştirme merkezleri kurmak için ortaklık kurdu

Teknoloji

BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor.

BMW ve Tata Technologies, otomotiv yazılım geliştirme için ortaklık kurdu

BMW ve Tata Technologies, bu işbirliğiyle, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak. Ortak girişimin ana faaliyet alanları Bangalore ve Pune'da yer alacak, Chennai ise kurumsal IT çözümleri üzerine yoğunlaşacak.

BMW ve Tata arasındaki ortaklık, ilk etapta Tata Technologies'ten 100 profesyonelin çalışmasını ve bu sayının ilerleyen yıllarda artmasının beklendiğini gösteriyor. İki şirketin iş birliği, otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda odaklanacak.

BMW'den rekor kar! Tarihinin en büyük kazancını elde etti

Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon üzerinden ürün geliştirme, üretim ve satış süreçlerinin iyileştirilmesine de katkıda bulunacak. BMW Grubu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Christoph Grote, bu ortaklığın BMW'nin software-defined vehicle alanında ilerlemesini hızlandıracağını belirtti.

Hindistan'daki yazılım yeteneklerinin, Tata ile ortaklık kuran BMW'nin yazılım yetkinliğine önemli katkılar sağlayacağını ve Hindistanlı mühendislere, yüksek otomatik sürüş ve yapay zeka gibi geleceğin otomotiv deneyimlerini şekillendirme fırsatı sunacağını vurguladı.

Tata Technologies CEO'su Warren Harris ise, bu iş birliğinin, global otomotiv yazılımı ve dijital mühendislik çözümleri sunmada şirketin taahhüdünü gösterdiğini ifade etti. Bu gelişme, BMW'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Şirketin premium ürünler tasarlama, müşterilere harika dijital deneyimler sunma ve işletme IT'sindeki dijital dönüşümü teşvik etme hedeflerine hizmet ediyor. BMW ve Tata Technologies'in ortaklığı, otomotiv sektöründe dijital inovasyon ve yazılım geliştirme alanında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Siz bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.