BTÜ'de Asansör Üretimini Kolaylaştıran Motor Geliştirildi - Son Dakika
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Teknoloji

BTÜ'de Asansör Üretimini Kolaylaştıran Motor Geliştirildi

BTÜ\'de Asansör Üretimini Kolaylaştıran Motor Geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda, asansör üretimi ve montajını kolaylaştıran, şasi ihtiyacını ortadan kaldıran bir kayış tahrikli motor geliştirildi. Bu buluş, ticarileşmeye hazır bir ürün haline gelerek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Buluşun üretim maliyetini düşürmesi, bakımı kolaylaştırması ve montajı kolaylaştırmasıyla sektörde önemli bir eksikliği kapatacağı düşünülüyor.

08.05.2024 11:28
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Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) araştırma ekibinin çalışması sonucu asansör üretimi ve montajını kolaylaştıran, şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli motor geliştirildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Soyaslan ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yusuf Avşar'ın da buluş sahibi olduğu "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi" başlıklı proje, tüm test aşamalarından geçerek ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi. Buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fenercioğlu, prototipi yapılan buluşun, doktora çalışması sonucunda elde edildiğini duyurdu.

Bunun, asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak kullanıldığı bir sistem olduğuna değinen Fenercioğlu, "Böylece motor montajı için ayrı bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden raya montajı sağlanarak asansör sisteminin bina üzerindeki yükünü azaltılmış olduk." ifadesini kullandı.

Fenercioğlu, buluşla asansör motorunun imalatında kolaylık olacağını ve motorun maliyet üretiminin düşeceğini aktardı.

Geliştirdikleri yöntemde asansör makinesinin kayışlı sisteme sahip olduğunu belirten Fenercioğlu, "Yaygın kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı 2,5 kat arttığı için motor performansında ve verimde artış sağlandı. Ayrıca makine boyutları, halatlı sistem makinelerine göre küçüldüğü için daha kompakt bir sistem elde edildi. Böylece motorun, asansör kuyusu içinde raya montajı yapılabiliyor. Yani binalarda motor montajı için ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmadı." bilgisini paylaştı.

Buluşu ticarileştirmek için firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Fenercioğlu, buluşun üretici bakımından maliyeti azaltması, servis için bakımı kolaylaştırması ve boyutu noktasında da montajı kolaylaştırmasıyla sektörde önemli bir eksikliği kapatacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bursa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTÜ'de Asansör Üretimini Kolaylaştıran Motor Geliştirildi - Son Dakika

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