BTÜ, fındık küspesinde bulunan proteinleri kullanarak yeni bir ürün geliştiriyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, fındık küspesinde bulunan proteinlerin fonksiyonel özelliklerini artırarak besin zincirine yeniden kazandıracak bir çalışmaya imza attı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı Fındık Küspesi Protein Fraksiyonlarının Geleneksel ve Ohmik Destekli Sistemle Fibrilasyonu ve Bi-jel Yapılı Krem Muadili Sürülebilir Zeytinyağı Üretiminde Kullanımı başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Çalışmayla, fındık küspesinde bulunan proteinlerin fonksiyonel özellikleri artırılarak, besin zincirine yeniden kazandırılacak. Bu sayede yağ endüstrisinin bir atığı olan fındık posası, zeytinyağı ile birleştirilecek. Böylelikle hem zeytinyağının sürülebilir yeni bir ürün formuna dönüştürülmesi sağlanarak besin değeri korunmuş olacak hem de kahvaltı sofraları için sağlıklı, vegan bir ürün elde edilecek. Çalışma diğer bitkisel ürünlerin atıklarına da uygulanabilecek olmasıyla ön plana çıkarken, ürün sadece kahvaltı sofralarında değil gıda endüstrisinde de kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sarıcaoğlu, hayvansal gıda kaynaklarına erişimin gün geçtikçe küresel bir krize dönüştüğünü belirtti.

Bitkisel atıklarda bulunan proteinlerin fonksiyonel özelliklerinin artırılarak besin zincirine yeniden kazandırılmasının bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Sarıcaoğlu, "Bu proje kapsamında bir gıda atığı olan fındık posasında bulunan proteinlerin suda çözünebilme, köpük ve emülsiyon oluşturabilme yeteneklerine sahip protein fibrillerine dönüştürülmesi hedeflenmekte ve çalışmada protein fibrili oluşturmak amacıyla yaş fraksiyonlama ve ohmik ısıtma teknikleri kombine edilerek üretim maliyetinin düşürülmesi ön görülmektedir." ifadesini kullandı.

BTÜ Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleştirilecek projede, Gümüşhane Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olan Halil İbrahim Odabaş'ın yanı sıra BTÜ araştırma görevlilerinden Mahmut Ekrem Parlak da görev alacak.