WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

Teknoloji

WhatsApp, dünya en çok kullanılan mesajlaşma uygulamlarından biri. Fakat eski cihazların teknolojik yeniliklere uyum sağlayamaması sebebiyle, bu telefonlara verilen destek kademeli olarak iptal ediliyor. Son olarak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren Android 5.0 işletim sistemi öncesinde çalışan telefonlar WhatsApp kullanamayacak.

SON TARİH 31 OCAK 2025

2024 yılında, KaiOS tabanlı telefonlar için WhatsApp desteği de aşamalı olarak sona erdirilmişti. Meta'nın açıklamasına göre, KaiOS kullanan cihazlar 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulamaya erişemeyecek. Whatsapp kullanamayacak cihazlar içerisinde Samsung, Motorola, LG, HTC ve Sony gibi markaların eski popüler modelleri yer alıyor.

İşte o modeller:

Motorola: Moto G (1. nesil), Droid Razr HD, Moto E (1. nesil)

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V