WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski Android telefonlara desteğini sonlandıracağını açıkladı. Meta tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinden itibaren Android 5.0 işletim sistemi öncesine sahip telefonlarda WhatsApp açılmayacak.

27.01.2025 13:51  Güncelleme: 14:00
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WhatsApp, dünya en çok kullanılan mesajlaşma uygulamlarından biri. Fakat eski cihazların teknolojik yeniliklere uyum sağlayamaması sebebiyle, bu telefonlara verilen destek kademeli olarak iptal ediliyor. Son olarak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren Android 5.0 işletim sistemi öncesinde çalışan telefonlar WhatsApp kullanamayacak.

SON TARİH 31 OCAK 2025

2024 yılında, KaiOS tabanlı telefonlar için WhatsApp desteği de aşamalı olarak sona erdirilmişti. Meta'nın açıklamasına göre, KaiOS kullanan cihazlar 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulamaya erişemeyecek. Whatsapp kullanamayacak cihazlar içerisinde Samsung, Motorola, LG, HTC ve Sony gibi markaların eski popüler modelleri yer alıyor.

İşte o modeller:

Motorola: Moto G (1. nesil), Droid Razr HD, Moto E (1. nesil)

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

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Son Dakika Teknoloji WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Murat ÇAMUR:
    hep para tuzağı soyun vatandaşı. 25 42 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesinde çalışır mi 13 9 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezalet mecburmu millet yeni telefon almaya rezalet yaa kullanmayin silin wsapi 4 0 Yanıtla
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