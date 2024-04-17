BYD, Çin'de düzenlediği bir konferans kapsamında yol haritasını paylaştı. Şirketin premium elektrikli otomobil üreten alt markası Fang Cheng Bao; iki yeni model ve bir konsept aracını gözler önüne serdi. İşte BYD Bao 3, Bao 8 ve Super 9 modelleri.
BYD Bao 3, Bao 8 ve Super 9 görücüye çıktı
BYD'nin elektrikli SUV alt markası olan Fang Cheng Bao, Leopard 5 (veya Bao 5) modeline katılacak araçlarını gözler önüne serdi. Tam lansman yapılmamış olsa da; Bao 3 ve Bao 8 adlı iki yeni SUV'nin müjdesi verildi. En büyük sürpriz ise Super 9 elektrikli spor otomobil konsepti oldu.
İki koltuklu Super 9 konsepti, Lamborghini ve Audi'nin eski tasarım müdürü Wolfgang Eggert tarafından tasarlandı. Aracın alçak profili, makaslı kapıları ve karbon fiber koltukları otomobil dünyasında merak uyandırmayı başardı. Profesyonel yarışlardan ilham alan kontrol düğmelerine ve fütüristik bir direksiyona yer veriyor.
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Super 9, yüksek performanslı elektrikli araç olarak tasarlandı. BYD, Bao 9 adlı seri üretim versiyonunun önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağını söyledi. Bu araç ile BYD, lüks ve performanslı elektrikli araç portföyünü genişletecek.
Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında ise fazla detay verilmedi. Bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında görücüye çıkacağını söylemek mümkün. Her ne kadar Fang Cheng Bao bölümü tarafından geliştiriliyor olsa da, global pazara BYD markasıyla sunulabilir.
BYD ülkemizde ATTO 3 SUV modeliyle varlığını sürdürüyor. 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm tork ile hızlanma konusunda etkileyici bir performansa sahip. 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 420 km menzil sunuyor.
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Son Dakika › Teknoloji › BYD, Fang Cheng Bao markasıyla yeni elektrikli otomobil modellerini tanıttı - Son Dakika
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