Çelik Kubbe Hava Savunma Unsurları Aktif

15.08.2025 17:39
Roketsan, Çelik Kubbe ile Türkiye'nin hava savunma sistemini geliştirmeye devam ediyor.

'ÇELİK KUBBE'NİN UNSURLARI SAHADA'

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'ye ilişkin soru üzerine, "Hava savunma ihtiyacımıza yönelik olarak Çelik Kubbemizi geliştirdik. Çelik Kubbe'nin yapısı bitmeyecek. Çelik Kubbe'nin unsurları şu an sahada. HİSAR, SUNGUR, ALKA, SİPER. Sayıları arttırılarak, ortak bir komuta kontrol merkezi tarafından insan faktörüne çok fazla ihtiyaç duymadan kullanılacak aşamaya doğru ilerleyecek. Şu anda sahada bunlar çalışıyor. Bunlardan gelen verilerle üzerinde yeni geliştirmeler yapılıyor. 'Mavi vatan' da dahil olmak üzere entegre bir hava savunma sistemi şu anda oluşturuluyor. Bu hava savunma sistemi Türkiye'yi noktasal olarak korumayacak, Türkiye'nin tüm hava sahasını koruyacak. Hava savunma konusunda Türkiye kendi teknolojisini geliştiriyor, geliştirmeye devam edecek. Hava savunma konusunda ihtiyacımızı milli imkanlarımızla karşılayacak durumdayız. Bunların sayısının hızla artırılması devam eden bir süreç" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

