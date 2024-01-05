CES 2024\'te Türk Girişimciler Yenilikçi Ürünlerini Sergileyecek

Önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES fuarına katılacak Türk teknoloji ve girişimcilik dünyasından önemli firmalar hazırlıklarının tamamladı. CES 2024'e katılacak Türk girişimciler, yenilikçi ürünleri ile dikkat çekiyor.
Görme engeli çocuklar için akılı bastondan, kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime; elektrikli araç performans yönetimi platformundan, giyilebilir teknolojiye kadar inovatif ürünlerini ilk kez sergileyecek.
CES 2024 ne zaman?
CES 2024 (Consumer Electronic Show) ABD'nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi Las Vegas'ta yerli teknolojileri tanıtacak. 150'nin üzerinde ülkeden 1.200'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, Türk girişimciler birçok ürünü ilk kez sergileyecek.
Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan CES, Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan Kalkınma Ajanslarının iş birliği ile gerçekleştiriliyor.
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Türk firmalarının yenilikçi teknoloji ürünleri ilk kez tanıtılacak
Türk startuplar 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini tanıtma ve müşteri görüşmeleri yapma fırsatı bulacak. Türk Hava Yolları da Türk teknoloji girişimcilerine sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin ediyor.
CES Fuar alanında bu yıl dünyanın dört bir yanından; yapay zeka, akıllı şehirler, kripto para birimi ve NFT'ler, gıda teknolojisi, dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik ve dronlar, uzay teknolojisi, oyun ve e-spor, araç teknolojisi ve daha birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergilenecek.
CES 2024 Fuarı'nda Türk startuplar elektronik ve otomasyon çözümlerini ilk kez tanıtacak.
CES 2024 yer alacak Türk teknoloji girişimleri
Adsbot
Archi's Academy (Tech Career)
Arkerobox
Artlabs
Arya-AI
Boatmate
Co-one
Cormind
Efilli
Taşın
FanSupport (FS Teknoloji)
From Your Eyes
Genoride
Gokido
Homster
Integva
Kidu
Kodgem
KuartisMED
Link Robotics
LOOP 3D (Teknodizayn Makina)
MediTechLabs
MIOTE
Mimiq
Miselium.io (Printive 3D)
Mocky AI (Ron Dijital)
Mostas Tecnology
myBudizzz (Bartka Inovasyon)
Navlungo
NuManufacturing IoT & AI Technologies
PackUpp Technology & Delivery
PeerBie
PicoBricks (Robotistan)
Proda Industrial Design
Rimoi
Robolaunch(KAE Sistem)
SADELABS
Smellive (BSB Teknoloji)
StartupCentrum
Surge Teknoloji
Uptecra Tech
Upu.io (Baca Engineering)
Vivalanch Electronic & Automation
VRLab Academy
Wastespresso
WeAcces.ai (Akıllı Çeviri Sistemleri)
WearTechClub
Wiser Media (Probably Media)
XENAVISION
Yuppy Games
Son Dakika › Teknoloji › CES 2024'te Türk Girişimciler Yenilikçi Ürünlerini Sergileyecek - Son Dakika