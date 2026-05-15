Çin, Beş Uyduyu Uzaya Fırlattı

ÇİN, Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden beş uyduyu uzaya gönderdiğini duyurdu.

Çin, 'Taijing-3 05A', 'Taijing-3 05B', 'Tianyi-50', 'Tianyan 27' ve 'Jilin-1 Gaofen-03 D55' adlı beş uyduyu bugün yerel saatle 12.33'te uzaya fırlattı. Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden 'Lijian-1 Y13' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen beş uydunun belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştiği ve uçuş görevinin tamamlandığı bildirildi. Bu fırlatış, 'Lijian-1' taşıyıcı roket serisinin 13'üncü uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.